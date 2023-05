Shkatërrohet banda e drogës në Spanjë, çifti shqiptar “koka” e aktivitetit kriminal

Një organizatë kriminale që kultivonte kanabis në ambiente të mbyllura në Castellón është shkatërruar nga autoritetet spanjolle.

Në pranga kanë rënë 31 persona, 9 prej tyre në Tarragona dhe një në Barcelonë, si autorë të dyshuar të krimeve të organizatës kriminale.

Aktiviteti i bandës shtrihej në Komunitetin Valencian dhe arrestimet janë bërë në Castellón (17), Tarragona (9), Valencia (2), Navarra (2) dhe Barcelonë (1), siç raportohet nga Garda Civile.

Gjithashtu, në kuadër të operacionit të quajtur Masías, agjentët kanë kryer 21 kontrolle në shtëpi, 15 në Castellón, pesë në Tarragona dhe një në Valencia, ku u gjetën 10676 bimë dhe 69 kilogramë sytha marijuanë.

Po kështu, janë sekuestruar mbi 5 mijë euro, një pistoletë, dokumente interesi, automjete të nivelit të lartë, pajisje elektronike dhe masive të magazinimit.

Hetuesit vlerësojnë se vetëm në periudhën e hetuar marihuana që do të ishte trafikuar nga kjo organizatë kriminale mund të kapte vlerën e tregut prej një milion eurosh dhe vlera e mashtruar e furnizimit me energji elektrike do të shkonte në 750 mijë euro.

Hetimi filloi në vitin 2022 kur u zbulua vendbanimi i një grupi shqiptarësh të dyshuar për formimin e një rrjeti kriminal në qytetin Oropesa del Mar (Castellón).

Agjentët verifikuan se asnjë nga shqiptarët nuk kryente asnjë aktivitet pune dhe se organizata kishte ndihmën e një agjenti imobiliar, me origjinë spanjolle, aktiviteti i punës i të cilit praktikisht i kushtohej organizatës.

Ky person ka ndihmuar në logjistikën e pasurive të paluajtshme, të cilat më pas kanë filluar të përshtaten me nevojat kriminale duke manipuluar matësat e energjisë elektrike për të manipuluar furnizimin me energji elektrike dhe për t’i kthyer në objekte të përshtatshme për kultivimin e paligjshëm të marijuanës.

Hetuesit identifikuan më shumë se 31 anëtarë të organizatës kriminale të cilët nën drejtimin e një çifti shqiptar kryenin funksione në mënyrë të organizuar dhe hierarkike në detyra të ndryshme si rekrutues, ndërmjetësues, instalues, drejtues dhe kujdestarë të plantacioneve.