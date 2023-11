“Shit në Europë jo ktu, mos e flliq Shqipërinë! Ke ba premtim …”, Breçani instrukton të birin

AlbEu.com ka siguruar dosjen e “SPAK” ku është zbardhur komunikimi i grupit të narkotrafikut që operonte mes Shqipërisë, vendeve të BE dhe Amerikës Latine.

Në dosje janë të përfshirë disa nga emrat më të njjohur në Shqipëri, mes tyre Erzen breçani dikur ish-zv.Drejtor i Policisë së Tiranës, Dedan Gjoni shef i komisariatit numër 6, Ervin Mata, Eralbi Breçani (Djali i Erzenit”, si dhe personazhe të botës së krimit.

Një dosje voluminoze, ku personazhet janë përfshirë në trafik droge, pastrim parash, vrasje si dhe fushatë elektorale.

Gjatë komunikimeve që Erzeni ka patur me djalin e tij Eralbin, duket se ka qenë në dijeni të “punëve” që bënte i biri.

Në një moment Erzeni i kujton premtimin që djali i ka bërë dikur, duke i thënë që do e provojë vetëm 1 vit e pastaj do largohet nga kjo “punë”.

Më pas Erzeni i thotë: “Mos u merr më me ta, Shqipërinë mos e flliq, ndryshe me shit jashtë e ndryshe këtu. Ke bë një premtim, një vit do e provosh … u bënë 3 bush”.