Shishe plastike apo qelqi? Pse është e rrezikshme që të përdorim këtë material për mbajtjen e ujit

Shishet plastike tani janë kudo rreth nesh. Nga shishet e ujit, tek ato të pijeve joalkoolike etj. Shumë prej nesh për arsye komoditeti kryesisht, por edhe ekonomie, së dyti, tundohen dhe ripërdorin shishet plastike, duke i mbushur sërish me ujë ose lëngje të tjera që duam.

Kjo është diçka që duhet shmangur patjetër, nëse mësojmë rreziqet e përdorimit të përsëritur të një shisheje plastike:

Rritja e baktereve

Shishet plastike të ujit janë shpesh të vështira për t’u pastruar, sipas Universitetit të Nebraskës. Kjo mund t’i bëjë ato terrene ideale për mbarështimin e baktereve. Studiuesit nga Universiteti i Kalifornisë argumentojnë se bakteret shpesh “lulëzojnë” në shishe plastike. Gjithashtu, mikrobiologët theksojnë se shishet plastike të ujit mund të transmetojnë sëmundje të rrezikshme, viruse enterike.

Derdhjet kimike

Shishet plastike mund të kullojnë kimikate në përmbajtjen e tyre kur ripërdoren, veçanërisht nëse pastrohen në një mjedis me nxehtësi të lartë si pjatalarëse. Shumica e shisheve plastike të ujit të shënuara me “1” do të thotë se janë bërë nga polietileni tereftalat, i cili, sipas Universitetit të Harvardit, mund të përmbajë antimon, një kimikat që shkakton kancer. Shishet plastike të shënuara “3” janë bërë nga klorur polivinil. Këto shishe përmbajnë ftalate, të cilat mund të lidhen me problemet e shëndetit riprodhues.

Arsyet mjedisore

Megjithëse shumë njerëz ripërdorin shishet plastike të ujit për të përfituar sa më shumë nga kontejneri dhe për të reduktuar në mënyrën e tyre mbingarkimin e mbetjeve dhe deponive, kjo mund të jetë kundërproduktive. Akti i larjes së shishes plastike për ripërdorim konsumon burime të tjera natyrore dhe kalon kimikatet nga sapuni dhe detergjenti në tavolinën e ujit.