“Shihemi nesër, të dua…” historia prekëse e ushtarit të parë ukrainas që vdiq në luftën me Rusinë

Më 24 shkurt 2022, ditën e parë të pushtimit rus, vdiq rreshteri 36-vjeçar ukrainas Denis Tskats, bashkëshort dhe baba i dy fëmijëve. Ata që e njohën flasin për të me fjalët më të mira.

Ushtari 36-vjeçar ukrainas ishte viktima e parë e luftës ruse, shkruan gazeta britanike The Guardian, e cila tregon historinë e tij përmes fjalëve të gruas së tij, Oksana.

The life and death of Denys Tkach, the first Ukrainian soldier to die in Russian invasion https://t.co/C3cCedqtkh

— The Guardian (@guardian) February 24, 2023