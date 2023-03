Gjatë orëve në vijim pritet të kemi ulje të temperaturave si dhe shtim të vranësirave.

Sipas sinoptiknëve, dita e martë do të ketë ulje drastike të temperaturave krahasuar me ditën e hënë.

Gjatë ditës së nesërme i gjithë territori do të jetë i pëfshirë nga vranësirat të cilat do të jenë të shoqëruara me reshje të dendura shiu.

ndërkohë ndryshe nga dita e hënë ku temperatuat maksimale arritën në 20 gradë celcius, ditën e martë do të kemi një rënie me 6 gradë celcius.

/AlbEu.com/