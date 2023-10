Shi dhe furtunë në Shkodër, ndërpritet ndeshja mes Shqipërisë dhe Irlandës në “Loro Boriçi” (VIDEO)

Ndeshja e kthimit mes Shqipërisë dhe Irlandës për femra, është pezulluar për shkak të reshjeve të shumta në Shkodër.

Ndeshja ishte duke u luajtur në stadiumin e Loro Boriçit, por siç duket, fusha e blertë nuk ka mundur të kullojë nivelin e lartë të shiut, duke shkaktuar përmbytjen e saj.

Efforts are being made to clear water off the pitch so that Albania v the Republic of Ireland can resume. Play has been suspended for an hour #RTEsoccer pic.twitter.com/EX7C9rY93z

— RTÉ Soccer (@RTEsoccer) October 31, 2023