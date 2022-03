Shevchenko: Detyra ime tani është të ndaloj vrasjet e fëmijëve të pafajshëm

Andriy Shevchenko është një nga atletët më të suksesshëm ndonjëherë që ka dalë nga Ukraina, por sfidat me të cilat përballet tani janë shumë më të mëdha se çdo ndeshje futbolli në të cilën ai ka konkurruar.

Mes konfliktit të vazhdueshëm me Rusinë, Shevchenko është i vendosur të ndihmojë njerëzit e vendit të tij të largohen nga zonat e betejës dhe të gjejnë strehim të sigurt.

Në një intervistë me Jamie Redknapp për “Daily Mail”, Shevchenko kujtoi momentin kur nëna e tij e informoi për fillimin e luftës.

“Unë isha duke fjetur,” tha ai. “Unë mora një telefonatë. Ishte nëna ime. Ajo tha: “Lufta ka filluar”. Ne nuk mund ta besonim se Rusia do të bënte atë hap dhe do të fillonte luftën. Ne ishim në shok.”

Më pas Shevchenko lavdëroi presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky.

“Pozicioni i presidentit Volodymyr Zelensky ishte shumë i rëndësishëm,” tha Shevchenko.

“Ai mund të largohej, por ai dërgoi një mesazh të qartë për të thënë se do të qëndronte dhe se ne duhej të mbronim vendin tonë. Kjo bashkoi popullin ukrainas. Ai qëndroi me ta dhe ne nuk do të dorëzohemi.

“Ne luftojmë për zgjedhjen tonë, për lirinë tonë, për demokracinë tonë. Kur shihni njerëzit në rrugë, duke shkuar pa armë për të ndaluar tankun, kjo është kaq e fuqishme. Ne do të mbrohemi deri në fund. Rusia është jo e mirëpritur.

Shevchenko më pas theksoi rrezikun në të cilin ndodhen fëmijët dhe shprehu dëshirën e tij për të ndihmuar.

“Unë jam baba i katër fëmijëve. Ti je baba i tre fëmijëve, Xhemi,” tha ai. “Ne nuk mund ta durojmë këtë. Fëmijë të pafajshëm po vdesin, pa asnjë arsye.

“Kjo është ajo për të cilën unë punoj, për të ndalur këtë luftë, kjo luftë nuk bën arsye.

Unë dua vetëm një gjë, të sjellë paqen në vendin tim, të ndalojë vrasjen e njerëzve të pafajshëm, të ndalojë vrasjen e fëmijëve. Të gjithë e dimë se lufta është mizore. Por ne nuk mund ta durojmë këtë”.

Pavarësisht se atletët rusë nuk kishin asnjë lidhje me konfliktin, Shevchenko mbështeti vendimin e diskutueshëm për të ndaluar lojtarët dhe ekipet nga garat e ndryshme sportive.

“Unë jam absolutisht dakord me heqjen e atletëve rusë nga garat pasi lufta nuk ka të ndalur,” thotë Shevchenko.

“Duhet të bëjmë presion. Presidenti rus (Vladimir Putin), nuk dua ta them emrin e kësaj gjëje, tha se ky është një “operacion special”. Nuk është një operacion special. Është vrasja e të pafajshmëve. Janë njerëz të rrethuar. Janë qytete të bombarduara”./ h.ll/albeu.com