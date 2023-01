Sherri me armë zjarri në Fier, dëshmitrja: Gjynah nga Zoti, i plagosuri, baba i tre fëmijëve

Detaje të reja vijnë nga Fieri, ku mbeti i plagosur shtetasi Dashamir Muça.

Dashamir Muça u plagos mesditën e sotme me armë zjarri nga Altin Nika, i cili është shpallur në kërkim nga policia.

Ndërsa mëoshet se çdo gjë nisi nga një mosmarrvehsje që dy burrat kishin mes tyre. Sherri agravoi deri te perdorimi i armës së zjarrit.

Sakaq një dëshmitare që ishte e pranishme afë zonës ku nodhdi plagosja ka thënë për mediet se ajo e njihte prej vitesh të plagosurin dhe se e njeh për njeri të mirë.

Më tej ajo ka thënë se Muça është babab i tre fëmijëve dhe se dëshoi vetëm krsmat e armës së zjarrit. Ajo pohon se nuk mundi të dëgjonte arsyen e sherrit mes autorit dhe të plagosurit.

“Ai është me tre fëmijë gjynah nga zoti, të jetë mirë. Gjërat sqarohen si do të jetë puna. Unë e njoh për njeri të mirë. Nuk dëgjova asgjë se merresha me klientët brenda, vetëm krisma”, ka thënë dëshmitarja./albeu.com/