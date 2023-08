Sherr me sende të forta në Korçë, plagoset 34-vjeçari, në pranga autori

Një 34-vjeçar ka mbetur i plagosur me sende të forta gjatë një konflikti në Korçë.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:05 të mëngjesit të sotëm. Në spitalin e Korçës, ka shkuar për mjekim shtetasi D. K., 34 vjeç, banues në Korçë, i cili dyshohet se në lagjen nr. 15, Korçë, në ambientin e një lokali, ku 34-vjeçari ishte i shoqëruar me vëllanë e tij, gjatë një konflikti për motive të dobëta, me shtetasin F. B., 18 vjeç, është dëmtuar me sende të forta në kokë.

Policia ka bërë të mundur ndalimin e autorit, shtetasit F. B., i cili ndodhet i shoqëruar në ambientin e Komisariatit të Policisë Korçë, për veprime të mëtejshme procedurale.

Shtetasi D. K., ndodhet në spital në kujdesin intensiv të mjekëve.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.