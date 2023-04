Sherr dhe kore raciste, Gjykatësi Sportiv dënon protagonistët e Juve-Inter

Kaosi në fundin e sfidës Juve-Inter nuk mund të kalonte pa pasoja. Gjykatësi Sportiv ka dhënë vendimet për protagonistët negativ të ngjarjeve që ndodhën në Stadium:

Juan Cuadrado është skualifikuar me tre ndeshje për sherrin me Handanovic ndërsa portieri i Inter e ka kaluar më lehtë me vetëm një ndeshje pezullim. Me një ndeshje pezullim është dënuar edhe Romelu Lukaku, i ndëshkuar me kartonin e dytë të verdhë.