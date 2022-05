Shërbimet online, reagon Vasili: Digjitalizim “mafioz”

Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili hedh poshtë digjitalizimin e shërbimeve që i ofron Edi Rama qytetarëve nga sot, 1 maj duke i quajtur ato një akt mafioz.

Vasili thekson se edhe sot e kësaj dite drejtësia e qeverisë nuk ka çuar para drejtësisë as edhe një zyrtar të vetëm.

Nënkryetari thekson se të dhënat e qytetarëve jo vetëm që s’mbrohen, por shpërdorohen kriminalisht nga duart e mafies qeveritare rilindase në pushtet, siç bëri edhe me skandalin e të dhënave personale që u publikuan kohë më parë.

Statusi i Vasilit

SKANDALI pa fajtore i te dhenave personale, hedh poshte Digitalizimin mafioz te Rames!

Miliona te dhena personale te qytetareve dolen sheshit qe nga :

📌 Karta identiteti

📌 Numra tefoni

📌 Rroga

📌 Targa makinash

Edhe sot e kesaj dite Drejtesia me Regji nuk ka çuar perpara drejtesise as edhe nje zyrtar te vetem. Perkundrazi Drejtesia me Regji, per turpin e saj thirri ne menyre te turpshme gazetaret Andi Bushato dhe Armand Shkullaku.

Ky turp u zgjidh vetem nga Strasburgu ku Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut urdhëroi Shqipërinë të mos zbatojë urdhrin për sekuestrimin e pajisjeve elektronike të publikimit te Lapsi.al, duke pranuar ankimimin e gazetarëve të Lapsit me urgjencë. Rama sot bertet se gjoja Digitalizoi sherbimet dhe te tjera te dhena shteterore.

Por keto miliona te dhena jo vetem qe nuk mbrohen e nuk do te mbrohen qellimisht, por perkundrazi shperdorohen dhe do shperdorohen kriminalisht nga duart e mafies qeveritare rilindase ne pushtet sic beri edhe ne 25 prill e me pas!

P.S. Fjala ne parlament gjate Raportimit te Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale./albeu.com