Shënoi golin e mbijetesës, Richarlison për Carragher: Laje gojën para se të flasësh për mua

Rivaliteti mes Liverpool-it dhe Everton-it ekziston në jetën e përditshme në Merseyside dhe Richarlison më tej u bë i dashur për tifozët e Toffees në orët e para të mëngjesit të së premtes duke goditur legjendën e Reds Jamie Carragher.

Richarlison është diçka si një i preferuar i tifozëve në Goodison Park dhe ai nuk do ta kishte dëmtuar reputacionin e tij duke vënë në shënjestër ish-mbrojtësin e Liverpool.

Pasi shënoi një gol në një fitore dramatike të rikthimit ndaj Crystal Palace, një rezultat që i lejoi Evertonit të siguronte vendin e tyre në sezonin 2022/23 të Premier League, në orën 01:37 braziliani shkoi në Twitter për të dërguar disa fjalë për Carragher.

“Lani gojën para se të flisni për mua dhe Evertonin dhe unë nuk ju respektoj”, ka shkruar Richarlison.

@Carra23 wash your mouth before you talk about me and everton and I don’t respect you 💩

— Richarlison Andrade (@richarlison97) May 20, 2022