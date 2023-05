Shenjat që tregojnë se po e lini jetën tuaj të kalojë me gjëra të kota

Secili ka konceptin e tij për një jetë kuptimplote dhe përmbushëse, por ka disa besime të pranuara përgjithësisht se si nuk duhet jetuar jeta. Këto 10 shenja tregojnë se po humbisni jetën tuaj dhe po kaloni kohë në gjëra të gabuara.

1. Ju ankoheni shpesh

A ankoheni shpesh për punën tuaj, shefin tuaj, rrogën tuaj, fqinjët apo bashkëshortin tuaj? Nëse përgjigja është po, atëherë shumicën e kohës po shpërndani energji negative. Negativiteti nuk do të ndryshojë asgjë, thjesht do t’ju pengojë të lëvizni. Kështu që ndryshoni mentalitetin tuaj dhe flisni më shumë për atë për të cilën jeni mirënjohës në jetë, sesa për atë që nuk ju pëlqen.

2. Nuk e ushqeni mendjen tuaj

Nëse nuk po zhvilloheni vazhdimisht si person dhe nuk po mësoni gjëra të reja, do të thotë se jeni në stanjacion, njësoj si një liqen i qetë në sipërfaqen e të cilit krijohet sediment i gjelbër. Një gjë e ngjashme ndodh me mendjen tonë nëse nuk e mbajmë atë aktive dhe nuk mësojmë gjëra të reja. Sfidat pozitive në jetë do t’ju zgjerojnë mendjen.

3. Shpesh flisni negativisht për veten tuaj

Pavarësisht nëse mendoni se mundeni ose mendoni se nuk mundeni, keni të drejtë në çdo rast, tha Henry Ford me mençuri. Nëse i thoni vetes se nuk jeni mjaftueshëm i zgjuar për t’u promovuar në punë ose për të filluar biznesin tuaj, do të kishit të drejtë. Nëse i thoni vetes se jeni shumë i lodhur për të bërë ndryshime në jetën tuaj, keni të drejtë. Ajo që i thua vetes bëhet realiteti yt. Prandaj zgjidhni me kujdes atë që i thoni vetes sepse jeta dhe mendimet tuaja janë një dhe e njëjta gjë.

4. Nuk planifikoni për të ardhmen

Është gjithmonë më mirë të jetosh tani, në këtë moment, por ndonjëherë duhet të shikosh nga e ardhmja për të kuptuar se ku po shkon. Nëse nuk keni një qëllim ose një plan, atëherë jeni si një anije që lëviz pa qëllim në oqean duke shpresuar të përfundojë diku mirë. Por ju nuk duhet të jetoni kështu. Ju duhet të krijoni udhëzuesin tuaj në të cilin do të zhvilloni një plan hap pas hapi që do t’ju çojë atje ku dëshironi të jeni.

5. Ju kaloni shumë kohë me njerëz që nuk kontribuojnë në zhvillimin tuaj

Është e lehtë për ne që të mbërthehemi me njerëz që nuk na bëjnë një person më të mirë. Nëse kaloni shumë kohë me njerëz të tillë, do të ngecni ose do t’ju tërheqin poshtë me ta. Këta janë njerëz të njohur në bisedë si vampirët e energjisë. Ata thithin jetën nga ju dhe nuk ju japin asgjë pozitive në këmbim. Kërkoni një shoqëri njerëzish në të cilën do të zhvilloheni si person.

6. Jeni të varur nga celulari juaj

Mendoni se sa kohë kaloni në telefonin tuaj dhe se si kjo varësi ndikon në marrëdhëniet tuaja me njerëzit e tjerë. Ndoshta po shkruani mesazhe ose po shfletoni internetin ndërsa darkoni me gruan ose fëmijët tuaj. Nëse e bëni këtë, po humbisni kohën që mund të kaloni me të dashurit ose kohën që mund të shpenzoni duke planifikuar për të ardhmen.

7. Ju shpenzoni para për gjëra të parëndësishme

Ekziston një ndryshim midis nevojës dhe dëshirës, por shoqëria moderne po e mjegullon gjithnjë e më shumë këtë dallim. Shumë njerëz po shpenzojnë para për pajisjet më të fundit teknologjike, makina dhe po luftojnë me para për nevojat themelore të jetës. Nëse ndaloni dhe mendoni për këtë, do të kuptoni se ne në të vërtetë kemi nevojë për shumë prej saj. Ushqimi, uji, strehimi dhe dashuria janë disa nga këto nevoja. Çdo gjë tjetër është vetëm bonus. Pra, mendoni se për çfarë i shpenzoni paratë tuaja dhe nëse mund të bëni disa ndryshime. Ndoshta ju mund të vendosni disa nga paratë në kursime për të ardhmen.

8. Nuk flini mjaftueshëm

Gjumi është i nevojshëm për një shëndet të mirë. Nëse nuk mund të flini mjaftueshëm sepse jeni shumë të zënë ose thjesht e keni zakon të qëndroni zgjuar deri vonë, duhet të rishikoni zakonet tuaja.

9. Ju nuk kujdeseni për trupin tuaj

Një dietë e ekuilibruar, e shëndetshme dhe ushtrimet kanë efekte të tjera pozitive përveç humbjes së peshës. Zakonet e shëndetshme ndikojnë edhe në shëndetin mendor, si dhe na bëjnë të ndihemi mirë në përgjithësi. Mendoni për dietën tuaj dhe sasinë e aktivitetit fizik. Ju mund të zbuloni se disa ndryshime të vogla mund të bëjnë një ndryshim të madh në jetën tuaj.

10. Nuk dilni nga zona juaj e rehatisë

Jeta fillon kur dilni nga zona juaj e rehatisë. Pra, merrni një rrezik që mund të përmirësojë jetën tuaj dhe mbani në mend se ekziston një ndryshim midis rrezikut dhe rrezikut të llogaritur. Çdo rrezik nuk është i sigurt, por rreziku i llogaritur do të thotë që ju keni peshuar të gjitha opsionet tuaja dhe keni dalë me një plan veprimi të mirë dhe të arsyeshëm.