Shenjat që tregojnë se një miqësi ka probleme

Shenjat paralajmëruese (flamujt e kuq) më së shpeshti lidhen me marrëdhënie romantike dhe jo aq shumë me miqësi. Megjithatë, vëzhgimi i sjelljeve që sugjerojnë se personi që kemi zgjedhur nuk është i duhuri për ne është një masë e vetë-mbrojtjes në çdo lloj marrëdhënieje.

Sipas ekspertëve, shenjat paralajmëruese kanë të bëjnë edhe me miqësi që mund të zgjasin me vite, miqësi me njerëz që na lidhin me të qeshura, lot, kujtime të bukura… Po, është e vështirë të çmitizosh miqësitë dhe në fund t’i japësh fund. sidomos kur balancat dhe rolet brenda tyre janë konsoliduar. Shumë shenja paralajmëruese, në fakt, janë subjektive, sepse diçka që ju shqetëson mund të jetë në rregull për dikë tjetër. Sidomos në miqësitë e gjata, zakoni i shtohet ekuacionit. Për shembull, nëse jeni mësuar të jeni i vetmi që fillon komunikimin, takimet etj., atëherë mund ta keni të vështirë të kuptoni se një marrëdhënie e shëndetshme nuk mund të jetë e njëanshme.

“Cilësitë që ne të gjithë kërkojmë në marrëdhëniet tona platonike dhe romantike janë në thelb të njëjta – respekti, siguria fizike dhe emocionale, ndjenja e dëgjuar”, thotë Karla Zambrano-Morrison, një terapiste e certifikuar familjare.

Lajmi i mirë është se nëse tashmë jeni njohur me shenjat paralajmëruese më të zakonshme në marrëdhëniet romantike, ndoshta mund t’i zgjidhni edhe në miqësi, sepse ato nuk janë aq të ndryshme.

“Nëse vëreni diçka që e konsideroni si ‘flamur të kuq’, përqafojeni atë si një mundësi për t’i komunikuar të dashurit ose të dashurës se si ndiheni”, thotë Rachel Wright, psikoterapiste.

1. Ju mendoni se marrëdhënia është e njëanshme

A ndiheni sikur jeni i vetmi që krijon kontaktin e parë për të caktuar një takim? Kjo shenjë paralajmëruese mund të reflektohet në dinamikën e marrëdhënieve dhe se “ju dëgjoni prej tyre vetëm kur ata kanë nevojë për ju për diçka”, thotë Zambrano-Morrison. Megjithatë, nuk do të thotë domosdoshmërisht që miqësitë e shëndetshme ndjekin rregullin 50-50 se kush komunikon i pari dhe sigurisht nuk është e saktë të supozohet se dikush që nuk komunikon do të thotë se nuk i intereson.

“Ndonjëherë nuk ka të bëjë me mungesën e nevojës për t’u lidhur me miqtë e tyre, por për kufijtë e tyre dhe dëshirën e tyre për të shijuar pak kohë vetëm”, thotë Wright. Nëse mendoni se nuk po merrni vëmendjen dhe nevojën që ju nevojitet për t’u ndjerë i vlerësuar, mund të komunikoni se si ndiheni kur kjo ndodh, kur zakonisht bëni kontaktin e parë dhe atë që dëshironi të shihni të ndodhte më shpesh.

“Nëse një mik po bën diçka që nuk ju pëlqen dhe ju ua tregoni atyre dhe ata vazhdojnë ta bëjnë atë, kjo është padyshim një shenjë paralajmëruese”, sipas Zambrano-Morrison. Për të vlerësuar qëndrueshmërinë e marrëdhënies, është e rëndësishme të shprehni se si jeni ndjerë të mosrespektuar dhe se si keni nevojë që kufijtë tuaj të pranohen dhe respektohen. Nëse ata janë në mbrojtje ose refuzojnë të shohin anën tuaj ose edhe nëse përpiqen të shtrembërojnë realitetin, ndoshta duhet të mendoni nëse kjo miqësi është vërtet e mirë për ju.

2. Ata i hedhin poshtë problemet tuaja, por presin që ju të kuptoni të tyret

Miqtë tuaj “mund të flasin me ju për problemet e tyre gjatë gjithë kohës, por kur ju tregoni diçka që ju shqetëson, atëherë ata tërhiqen”, thotë Zambrano-Morrison. Po, kjo në një miqësi konsiderohet si një flamur i kuq, por mund të mos ndodhë me qëllim të keq: “Shpesh ndodh ose sepse personi është shumë i vetë-përvetësuar ose sepse ata nuk e kuptojnë se po e bëjnë këtë,” shton Wright. Dhe, sigurisht, është diçka që mund ta komunikosh: “Unë ndava me ju diçka që po më ndodhte dhe ju nuk u përgjigjët, kështu që u ndjeva sikur po më refuzonit. Do të doja të flisja për atë që po ndodh në mua jeta po aq sa ne flasim për atë që keni të bëni në jetën tuaj. Mendoni se mund të ndodhë?”

4. Ata nuk marrin përgjegjësi për veprimet e tyre

Sipas Zambrano-Morrison, “kjo mund të jetë një shenjë paralajmëruese se ndoshtamiku ose mikja juaj nuk janë plotësisht në harmoni me atë se si ndiheni”. Wright pajtohet “sepse kjo është një shenjë që personit tjetër i mungon ndjeshmëria dhe vetëdija” dhe shton “nëse nuk e keni parë kurrë të marrë përgjegjësinë për diçka, nuk keni arsye të besoni se do ta bëjnë në të ardhmen.”

“Njerëzit ju tregojnë se cilët janë ata çdo ditë. Dëgjoni ata!” thekson Wright.

3. Nuk je vetvetja kur je me ta

Kjo mund të jetë “sepse të qenit vetvetja mund të të bëjë të qeshësh para të tjerëve ose të të bëjë të pyesësh veten”, shpjegon Zambrano-Morrison. Kjo është e rrezikshme sepse “në fund përfundoni duke u bërë ai që nuk thotë kurrë jo për t’u pranuar”.

Në këtë rast, nëse vëreni diçka të tillë, është e rëndësishme që shëndeti juaj mendor të jetë prioritet. Ka njerëz të mrekullueshëm atje që janë të gatshëm të krijojnë një marrëdhënie të shëndetshme me ju. Prandaj kushtojini vëmendje shenjave paralajmëruese që shihni dhe lini vend në jetën tuaj njerëzve që ju bëjnë të ndiheni mirë.