Shenjat e Horoskopit që do të kenë konflikte dhe probleme shëndetësore këtë javë

Gjatë gjithë javës, Saturni do të bëjë të ndjeshme praninë e tij dhe do të takohet me Marsin në opozitë më 13 tetor, i cili do të formojë një trekëndësh. Njihuni me shenjat e zodiakut që do të preken më shumë:

Dashi

Marrëdhënia Mars-Pluton shkakton trazira si në marrëdhënie ashtu edhe në partneritete. Më 12 tetor sundimtari juaj Marsi kalon në Peshore dhe Akrep, shtëpinë më dashurore dhe seksuale të horoskopit tuaj, por edhe një shtëpi që lidhet me paratë, investimet. Kjo javë do të sjellë shumë tensione në jetën tuaj, të cilat përfundimisht do t’ju çojnë në një fillim të ri në rrugën tuaj. Tranzicioni me siguri nuk do të jetë i qetë.

Gaforrja

Duhet të jeni më të kujdesshëm në menaxhimin e emocioneve tuaja negative dhe shprehjen e zemërimit. Më 12 tetor, Marsi, planeti i veprimit, pohimit, pasionit dhe tensionit, kalon në Akrepin tuaj miqësor në një sektor të horoskopit tuaj që lidhet me dashurinë, krijimin, vetë-shprehjen, promovimin e punës dhe talentet tuaja. Do të keni mbështetjen e tij nga data 12/10 deri në 24/11, një kohë veçanërisht e fuqishme për të zbatuar planet tuaja. Ndikimi i tij është shumë i fortë. Java do të mbyllet me eklipsin e parë vjeshtor i cili ju prek veçanërisht. Gjatë kësaj kohe do të fokusoheni tek nevojat e familjes.

Peshorja

Zgjidhni betejat tuaja me mençuri dhe përpiquni të mos reagoni impulsivisht ndaj askujt ose asgjëje që ju zemëron. Një ndryshim i rëndësishëm planetar për shenjën apo ashendenten tuaj është sigurisht ndryshimi i shenjës së sundimtarit tuaj, Venusit, në të njëjtën ditë. Afërdita do të qëndrojë te Virgjëresha nga data 9 tetor deri më 8 nëntor, duke i dhënë më shumë theks thelbit dhe jo sipërfaqes. Nëse në të kaluarën ka pasur probleme në marrëdhëniet tuaja personale që i injoronit, tani mund t’ju duket e paimagjinueshme të mos i zgjidhni ato.