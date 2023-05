Shenjat e horoskopi që duan të dinë gjithçka

Ata duan të mësojnë gjithçka! Asgjë nuk u shpëton… Ata kanë “sy pas shpine” dhe nëse dëgjojnë pëshpëritje, atëherë veshi i tyre kthehet në…makinë spiunazhi. Mendja sigurisht që shkon te disa shenja të horoskopit, por një nga ato që do të përmendim pak më poshtë, mund t’ju habisë.

DEMI

Le të fillojmë me befasinë dhe jo me sigurinë (Binjakët). Demi në përgjithësi mund të duket serioz dhe i matur, por duhet të dini se bëjnë thashetheme në mënyrë sekrete. Dhe kjo sepse i pëlqen të përfshihet në çdo gjë, është plot dyshime dhe nuk i beson askujt. Dhe, po, ai i ngjan shumë Akrepit në të gjitha këto. Ka kuptim, pasi këto shenja të zodiakut janë të kundërta dhe kanë disa elementë të përbashkët.

BINJAKËT

Dhe vazhdojmë me shenjën që me siguri ju ka ardhur në mendje e para. Është e qartë se Binjakët! Ai është një person që çmendet pas thashethemeve. Ai dëshiron të dijë gjithçka! Asgjë nuk i shpëton. Ai mund të mësojë gjithçka për të gjithë. Edhe nëse ai është duke folur me ju dhe disa të tjerë po flasin pak më larg, dijeni se ai patjetër po dëgjon bisedën e tyre dhe po dëgjon atë që ata thonë. Është me shumë detyra në përgjithësi dhe mund të bëjë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Ai mund të flasë me ju dhe në të njëjtën kohë të dëgjojë të gjitha detajet në bisedën e njerëzve të tjerë.

AKREPI

I treti në listën tonë përkatëse, Akrepi dhe jo pa arsye. Po flasim për një shenjë që i sheh thashethemet pjesërisht si një… mjet anti-spiunazh. Sa më shumë të dijë, aq më lehtë mund të mbrohet. Ai ju ka në dorë dhe mund të përdorë atë që di për ju në çdo kohë dhe moment kundër jush. Akrepi – edhe pse nuk do ta kuptoni – dëgjon çdo bisedë. Ai vëzhgon dhe monitoron gjithçka…