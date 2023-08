Shenjat astrologjike më me fat për shtatorin 2023

Disa shenja do jenë më të përkëdhelura nga yjet gjatë muajit shtator se disa të tjera. Zbulojini cilat janë ato.

Dashi. Kjo do jetë shenja e parë me fat për muajin shtator. Mërkuri do t’i bëjë më të kujdesshëm me veprimet, më të gatshëm për të bërë kompromise e për t’i planifikuar gjërat me kujdes. Periudha më e favorshme do jetë nga data 2 deri më 9 shtator. Këtë muaj do jetë momenti ideal për të realizuar ëndrra e për të përfunduar projekte të rëndësishme.

Akrepi. Personat e kësaj shenje do të jenë më pozitivë këtë muaj dhe do të marrin shpërblimin e punëve që kanë bërë. Periudha më e mirë do jetë nga data 14 deri më 21 shtator. Akrepat do të kenë më shumë shpresë për të ardhmen. Ky do jetë momenti ideal për të mësuar për të thënë ‘’jo’’ kur duhet.

Peshqit. Kjo do jetë shenja më me fat nga të gjithë për muajin shtator. Dielli do të përmirësojë marrëdhënien me të tjerët dhe do i bëjë peshqit më të kthjellët gjithashtu. Emocionet do dinë t’i menaxhojnë më mirë dhe do arrijnë të marrin vendime të rëndësishme. Periudha më me fat do jetë nga data 1 deri më 15 shtator dhe tre ditët e fundit të muajit. Shtatori do jetë muaji ideal për të marrë vendime, për të marrë lajme të mira, për të vënë diçka në pah, për të njohur perona të rinj si dhe për të shëruar plagët e vjetra.