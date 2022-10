Shembet nga zjarri kupola gjigante e xhamisë së Xhakartës në Indonezi (VIDEO)

Kupola gjigante e Qendrës Islamike të një xhamie madhore në Xhakarta është shembur sot pas një zjarri që shpërtheu për disa orë në ndertesen ne rinovim.

Xhamia e kryeqytetit të Indonezisë ishte në proces rinovimi kur mori zjarr, teksa policia tha se kishte shoqëruar katër punonjës për të marrë në pyetje.

“Kemi bërë evakuimin e njerëzve nga xhamia. Falë Zotit nuk kishte viktima nga ky incident,” tha kreu vendor i policisë Wibowo për gazetarët.

Ai shtonte se grupet hetimore do të nisin ekzaminimet për shkaqet e incidentit, duke thene se shkaqet e ngjarjes së rëndë nuk janë ende të ditura.

❗️Mosque dome in Jakarta collapses in fire

According to local media reports, it was the #Jakarta Islamic Center in Koja.

The exact circumstances and the cause are not yet known. It was also unclear whether there were any dead or injured. The emergency services are on site. pic.twitter.com/P3ze3bWB3s

