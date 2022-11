Shefi i inteligjencës izraelite ngre alarmin: Irani po mendon për një sulm në Kupën e Botës

Kreu i Inteligjencës Ushtarake të hënën tha se Irani po mendonte për një sulm në Kupën e Botës në Katar, pasi po përballet me presion në rritje brenda vendit, mes protestave mbarëkombëtare kundër regjimit.

Duke folur në një konferencë të Institutit për Studime të Sigurisë Kombëtare (INSS) në Tel Aviv, gjeneralmajor Aharon Haliva tha se protestat që përfshijnë Iranin janë “jashtëzakonisht të jashtëzakonshme” dhe janë shndërruar në një “rebelim civil”.

“Numri i të vdekurve, sulmet ndaj simboleve kombëtare, kjo është shumë shqetësuese për regjimin, veçanërisht e kombinuar me sanksionet, presionin ekzistues ndërkombëtar dhe situatën e vështirë ekonomike,” tha ai.

Protestat u nxitën nga vdekja e një gruaje të re, Mahsa Amini, pas arrestimit të saj nga policia e moralit në Teheran në shtator, dhe që atëherë janë përhapur në të gjithë vendin. Autoritetet janë përgjigjur me një goditje që grupi me bazë në Oslo, Iran Human Rights thotë se ka lënë pothuajse 400 njerëz të vdekur, gjysmë duzine të dënuar me vdekje dhe më shumë se 15,000 të arrestuar.

“Ekziston një shqetësim i vërtetë brenda regjimit se ai rrezikon regjimin. Në këtë fazë, unë nuk shoh rrezik për regjimin…. por ndërsa presioni mbi Iranin rritet, përfshirë presionin e brendshëm, përgjigja iraniane është shumë më agresive, kështu që ne duhet të presim përgjigje shumë më agresive në rajon dhe në botë”, tha Haliva.

“Po ju them se iranianët tani po mendojnë të sulmojnë edhe Kupën e Botës në Katar”, tha ai. “E vetmja gjë që i pengon ata është se si do të reagojnë Katarët.”

Duke i bërë jehonë komenteve të Haliva, ministri në largim i Mbrojtjes Benny Gantz paralajmëroi se Irani është i prirur të sulmojë Kupën e Botës në mënyrë që të shkaktojë destabilitet rajonal.

“Irani po kërkon të ruajë destabilitetin si një gjë konstante. Në një kohë kur bota rreth tij është e qëndrueshme dhe lulëzon, kjo është e kundërta e asaj që po ndodh brenda Iranit,” tha Gantz, duke folur në fillim të takimit javor të fraksionit të partisë së tij të Unitetit Kombëtar në Knesset.

“Kupa e Botës ka të ngjarë të jetë një nga ato ngjarje në të cilat përpiqet të shkaktojë destabilitet,” shtoi ai.

Duke përdorur termat e futbollit ndërsa Kupa e Botës filloi të dielën, Haliva tha: “Irani është në të gjithë fushën, nga ato bërthamore te trazirat”./ h.ll/albeu.com