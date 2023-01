Shefi i EULEX-it: Bashkëpunimi i Policisë me KFOR-in dhe misionit tonë në veri është shembull i librave shkollorë

Shefi i Misionit të EULEX-it në Kosovë, Lars-Gunnar Wigemark, ka thënë se bashkëpunimi ndërmjet Policisë së Kosovës, KFOR-it dhe EULEX-it përgjatë krizës së fundit në veri është “shembull i librave shkollorë”.

Ai një gjë të tillë e ka deklaruar në llogarinë zyrtare të tij në ‘Twitter’ duke thënë se të tri forcat paqeruajtëse arritën ta menaxhojnë në mënyrë paqësore “konfliktin e paqëndrueshëm”.

“Koordinimi i ngushtë mes tre ofruesve të Sigurisë në Kosovë, Policia e Kosovës, KFOR dhe EULEX gjatë krizës së fundit në veri është shembull i librave shkollorë i bashkëpunimit civil dhe ushtarak në menaxhimin paqësor të një konflikti të paqëndrueshëm”, deklaroi ai.

The close coordination between the three security providers in Kosovo: @Kosovo_Police @NATO_KFOR and @EULEXKosovo during the recent crisis in northern Kosovo 🇽🇰 is a text book example of effective civilian and military cooperation in managing a volatile conflict peacefully. https://t.co/ZTi2lvSyw9

— Lars-Gunnar Wigemark (@LarsGWigemark) January 6, 2023