Shefi i diplomacisë së BE, Joseph Borrell uron Bajram Begajn: Pres të ecim përpara drejt rrugës në BE

Shefi i diplomacisë së Bashkimit Europian ka uruar Bajram Begajn për marrjen e dytyrës si president i Republikës së Shqipërisë.

Borrel shkruan se mezi pret që të vazhdojnë rrugën përpara për në Bashkimin Europian

Reagimi nga Josep Borrell:

Urime Bajram Begajt për betimin si President i #Shqipërisë.

Mandati juaj fillon pasi vendi juaj ka arritur një moment historik në rrugën e tij drejt BE-së.

Ne mezi presim të vazhdojmë të ecim përpara në rrugën tonë të përbashkët në BE.

Ne jemi #Së bashku më të fortë.

Congratulations to Bajram Begaj on swearing-in as President of #Albania.

Your mandate starts as your country has reached a historic milestone on its road to the EU.

We look forward to continuing to move ahead on our common EU path.

We are #StrongerTogether.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 24, 2022