SHBA ndryshon qëndrim, gati t’i dërgojë Ukrainës raketa me rreze të gjatë

Presidenti amerikan, Joe Biden, planifikon të dërgojë në Ukrainë raketa me rreze të gjatë, për t’i ndihmuar Kievit në kundërofensivën kundër ushtrisë ruse, kanë raportuar mediat amerikane.

Ato i kanë cituar disa zyrtarë amerikanë, të familjarizuar me këtë çështje, të kenë thënë se Ukraina do t’i marrë disa raketa ATACMS me rreze deri në 300 kilometra.

Diçka e tillë do t’ia mundësonte Kievit sulmin në shënjestrat ruse në zona shumë më të thella sesa linja e frontit.

Të paktën një raketë ukrainase e ka goditur flotën e Rusisë në Detin e Zi të premten, përkatësisht në Krime, gadishullin ukrainas të aneksuar nga Moska më 2014.

Një burim brenda ushtrisë ukrainase i ka thënë transmetuesit britanik BBC se sulmi në portin në Sevastopol është kryer duke përdorur raketa Storm Shadow, të cilat janë dërguar në Ukrainë nga Britania dhe Franca, duke e vënë në pah rëndësinë e armatimit perëndimor në këtë luftë.

Megjithatë, asnjëri prej liderëve nuk i kanë konfirmuar raportimet e mediave amerikane.

Ajo çka dihet është se tanket amerikane Abrams do të arrijnë në Kiev në javën e ardhshme.

Kur presidenti rus, Vladimir Putin e ka nisur luftën në Ukrainë, në shkurt të vitit 2022, administrata e Bidenit ka hezituar që ta furnizojë Ukrainën me armë moderne.

Mirëpo qëndrimi i saj ka ndryshuar me kalimin e kohës, pasi Kievi tani ka sisteme raketore të avancuara Himars, dhe sistem raketor për mbrojtje ajrore Patriot.

Biden deri më tani ka hezituar për armët me rreze të gjata, duke thënë se raketa të tilla mund ta përballin SHBA-në drejtpërdrejt me Rusinë, shtet që posedon armë bërthamore. /REL