SHBA-ja dhe Koreja e Jugut pritet të nisin stërvitjet e përbashkëta ushtarake

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Koreja e Jugut javën e ardhshme pritet të nisin stërvitjen më të madhe ushtarake të kombinuar në vitet e fundit, përballë një Koreje të Veriut gjithnjë e më agresive, e cila ka shtuar testet e armëve dhe kërcënimet e konfliktit bërthamor kundër Seulit dhe Uashingtonit, tha të martën ushtria e Jugut.

Stërvitjet verore të aleatëve, të cilat do të zhvillohen nga 22 gushti deri më 1 shtator në Korenë e Jugut nën emrin “Mburoja e Lirisë Ulçi”, do të përfshijnë ushtrime në terren me avionë, anije luftarake, tanke dhe potencialisht dhjetëra mijëra trupa.

Stërvitjet nënvizojnë angazhimin e Uashingtonit dhe Seulit për të kthyer trajnimet në shkallë të gjerë, pasi viteve të fundit ata anuluan disa prej stërvitjeve të rregullta për të krijuar hapësirë për diplomaci me Phenianin dhe për shkak të shqetësimeve të COVID-19.

Departamenti amerikan i Mbrojtjes tha gjithashtu se marina e SHBA-së, Koresë së Jugut dhe Japonisë morën pjesë në stërvitjet e paralajmërimit të raketave dhe kërkimit të raketave balistike në brigjet e Havait prej 8 deri më 14 gusht, të cilat sipas tij synonin të çonin përpara bashkëpunimin trepalësh përballë të sfidave me Korenë së Veriut.

Derisa SHBA-ja dhe Koreja e Jugut i përshkruajnë stërvitjet e tyre si mbrojtëse, “Mburoja e Lirisë së Ulçit” me siguri do të ketë një reagim të zemëruar nga Koreja e Veriut, e cila i përshkruan të gjitha stërvitjet mes aleatëve si prova pushtimi dhe i ka përdorur ato për të justifikuar zhvillimin e armëve bërthamore dhe raketave.

Më herët SHBA-ja dhe Koreja e Jugut zhvillonin stërvitje të mëdha të përbashkëta çdo pranverë dhe verë në Korenë e Jugut. Ato pranverore ishin me zjarr të vërtetë që përfshinin një gamë të gjerë mjetesh tokësore, ajrore dhe detare dhe zakonisht përfshinin rreth 10.000 trupa amerikane dhe 200.000 trupa koreane.

Dhjetëra mijëra trupa aleate kishin marrë pjesë në stërvitjet e verës, të cilat kryesisht përbëheshin nga simulime kompjuterike për të përmirësuar vendimmarrjen dhe planifikimin e përbashkët.

Deri tani nuk është bërë publik numri i trupave që do të marrin pjesë në stërvitjen e javës së ardhshme.

Stërvitjet të cilat do të nisin me një program trajnimi katër-ditor të mbrojtjes civile të Koresë së Jugut, të udhëhequr nga punonjës të qeverisë, thuhet se do të përfshijnë ushtrime që simulojnë sulme të përbashkëta, përforcime të vijës së parë të armëve dhe heqjen e armëve të shkatërrimit në masë.

Aleatët gjithashtu do të stërviten për sulme me dronë dhe zhvillime të tjera të reja luftarake të treguara gjatë luftës së Rusisë ndaj Ukrainës dhe do të praktikojnë reagime të përbashkëta ushtarako-civile ndaj sulmeve në portet detare, aeroportet dhe objektet kryesore industriale.

“Kuptimi më i madh i (Mburojës së Lirisë Ulçi) është se ajo normalizon stërvijet e kombinuara dhe ato në terren mes Korensë së Jugut dhe SHBA-së, duke duke kontribuar në rindërtimin e aleancës Kore e Jugut-SHBA”, tha Moon Hong-sik, një zëdhënës i ministrisë së Mbrojtjes.

Disa ekspertë thonë se Koreja e Veriut mund t’i përdorë stërvitjet si një justifikim për të nxitur tensionet.

Në një intervistë për Associated Press TV, Choe Jin, zëvendësdrejtor i një instituti kërkimor të drejtuar nga ministria e Jashtme e Phenianit, tha se SHBA-ja dhe Koreja e Jugut do të përballen me sfida “të pashembullta” të sigurisë nëse nuk heqin dorë nga fushata e tyre armiqësore ushtarake kundër Koresë së Veriut, duke përfshirë stërvitjet e përbashkëta ushtarake.

Kim Jun-rak, zëdhënës i shefave të Shtabit të Përbashkët të Koresë së Jugut, tha se ata dhe amerikanët po vëzhgojnë nga afër aktivitetet dhe objektet ushtarake të Koresë së Veriut.

Armiqësia në Gadishullin Korean është krijuar që kur negociatat bërthamore SHBA-Kore Veriore dështuan në fillim të vitit 2019.

Korea V. e ka të ndaluar përdorimin e raketave balistike nga rezoluta e Këshillit të Sigurisë në Kombet e Bashkuara, dhe është nën sanksionet e SHBA-se dhe Britanisë për programin bërthamor.

Kim Jong Un që atëherë ka deklaruar se do të forcojë parandalimin e tij bërthamor përballë presionit të SHBA-së “si gangster” dhe ka ndërprerë të gjithë bashkëpunimin me Korenë e Jugut. Duke shfrytëzuar një ndarje në Këshillin e Sigurimit të OKB-së për luftën e Rusisë ndaj Ukrainës, Koreja e Veriut ka rritur testimin e armëve me një ritëm rekord këtë vit, duke kryer më shumë se 30 lëshime balistike.

Koreja e Jugut dhe zyrtarët amerikanë thonë se Koreja e Veriut që nga shtatori 2017 po përgatitet gjithashtu për testin e saj të parë bërthamor./REL