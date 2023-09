SHBA: Gjenden rrënojat e avionit F-35 që autoritetet po kërkonin prej 24 orësh

Forcat e armatosura amerikane njoftuan të hënën pasdite se rrënojat e avionit luftarak F-35 ishin gjetur, një ditë pasi iu bë thirrje qytetarëve për të ndihmuar në gjetjen e tij.

Piloti i F-35B Lightning II kishte arritur të largohej nga avioni luftarak para se të rrëzohej, duke përdorur mekanizmin e nxjerrjes.

Piloti, emri i të cilit nuk është bërë i ditur, ra me parashutë në një lagje North Charleston rreth orës 2 të mëngjesit të së dielës (me orën lokale).

Personnel from Joint Base Charleston and @MCASBeaufortSC, in close coordination with local authorities, have located a debris field in Williamsburg County. The debris was discovered two hours northeast of JB Charleston.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 18, 2023