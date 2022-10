SHBA do të ndërtojë një termocentral bërthamor në Poloni

Kompania amerikane e energjisë bërthamore Westinghouse do të ndërtojë një termocentral bërthamor në Poloni. Reaktori i parë i termocentralit, ndërtimi i të cilit do të fillojë në vitin 2026, është planifikuar të funksionojë në vitin 2033.

Kryeministri Polak Mateusz Morawiecki njoftoi se ata kanë zgjedhur kompaninë amerikane të energjisë bërthamore Westinghouse për ndërtimin e termocentralit të parë bërthamor të Polonisë.

“Një aleancë e fortë Polako-SHBA garanton suksesin e sipërmarrjeve të përbashkëta,” tha kryeministri Mateusz Morawiecki në postimin e tij në llogarinë e tij në mediat sociale. raportoi miratimin e tyre. Morawiecki deklaroi se vendimi do të miratohet zyrtarisht nga Këshilli i Ministrave të mërkurën, më 2 nëntor.

Qeveria polake do të shpenzojë 40 miliardë dollarë për ndërtimin e termocentraleve bërthamore që do të prodhojnë 6 deri në 9 gigavat energji elektrike në vend në kuadër të programit polak të Energjisë Bërthamore. Ndërtimi i termocentralit bërthamor, të cilin kompania energjetike Westinghouse do ta ndërtojë pranë fshatit Lubiatowo-Kopalino në Voyavodeship Pomeranian në veri të vendit, do të fillojë në vitin 2026. Reaktori i parë është planifikuar të funksionojë në vitin 2033. Përveç firmës amerikane, Polonia për ndërtimin e një centrali bërthamor i paraqitën oferta edhe firma franceze EDP dhe firma koreano-jugore KNHP.