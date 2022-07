SHBA do të dërgojë 4 sisteme të tjera të raketave HIMARS në Ukrainë

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë 4 sisteme të tjera raketash HIMARS në Ukrainë.

Këto sisteme janë të përfshira në paketën e ardhshme të ndihmës për sigurinë, e cila do të shpallet zyrtarisht më vonë këtë javë, tha të mërkurën Sekretari i Mbrojtjes i SHBA, Lloyd Austin.

“Më vonë këtë javë, ne do të nxjerrim paketën tonë të ardhshme të tërheqjes presidenciale të armëve, municioneve dhe pajisjeve për Ukrainën. Do të jetë tërheqja jonë e 16-të e pajisjeve nga inventari që nga gushti 2021. Kjo do të përfshijë katër të tjera HIMARS, sisteme të avancuara raketash, të cilat ukrainasit i kanë përdorur në mënyrë kaq efektive dhe që kanë bërë një ndryshim të madh në fushën e betejës”, tha Austin.

Paketa e ardhshme e ndihmës për sigurinë do të përfshijë gjithashtu më shumë MLRS dhe municione artilerie, tha Austin në fjalimin e tij në Pentagon, raporton CNN.

Ai vuri në dukje si Grupi i Kontaktit i Ukrainës, i përbërë nga më shumë se 40 vende pjesëmarrëse, i ka dërguar Ukrainës ndihmë që nga takimi i tyre personal muajin e kaluar në Bruksel, më 15 qershor, duke thënë se SHBA-ja ka dhënë më shumë se 2.6 dollarë miliardë dollarë në ndihmë të sigurisë për Ukrainën.

“Më shumë se 30 vende kanë dërguar tani ndihmë ushtarake në Ukrainë në momentin e saj të vështirë dhe ne vazhdojmë të bëjmë përparime të rëndësishme”, shtoi ai. /albeu.com/