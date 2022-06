Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë sot një takim me kryebashkiakët e vendit në Pallatin e Kongreseve.

Mbledhja do të nisë në orën 10:30, dhe bëhet me dije se do të diskutohet për përgatitjen dhe menaxhimin e sezonit veror.

Por gjithashtu në mbledhje do të diskutohet edhe për zgjedhjet e ardhshme vendore./albeu.com