Sekreti për t’i bërë rrobat të mbajnë aromë të mirë kur i hekurosni

Një nga problemet tipike që shumë njerëz raportojnë me larjen e rrobave është se zbutësi i rrobave nuk mban erë.

Përveç këshillës për të ndërruar shpesh zbutësin e rrobave, jo shumë rroba në kosh etj, ekziston një truk tjetër që mund të bëni për t’i mbajtur rrobat me erë myshku. Vendosni ujë dhe një lugë çaji zbutës pëlhure në një shishe me spërkatje. Spërkatni rrobat gjatë hekurosjes. Rrobat do të mbajnë erë të mirë dhe aroma do të zgjasë.

Është mirë të mos përdorni zbutës rrobash në pëlhura me mikrofibër dhe veshje sportive që nuk kanë material pambuku. /albeu.com