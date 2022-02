Sekretet e Zvicrës, rrjedhin 30 mijë llogari bankare, kush është kryeministri që “gllabëroi” 200 milion euro

Rrjedhje masive nga një prej bankave private më të mëdha në botë, Credit Suisse , ka ekspozuar pasurinë e fshehur të klientëve të përfshirë në tortura, trafik droge, pastrim parash, korrupsion dhe krime të tjera të rënda.



Detajet e llogarive të lidhura me 30,000 klientë të Credit Suisse në të gjithë botën gjenden në rrjedhjen, e cila demaskon përfituesit e më shumë se 100 miliardë frangave zvicerane (80 miliardë £)* të mbajtura në një nga institucionet financiare më të njohura të Zvicrës.

Sipas The Guardian, rrjedhja tregon për dështime të gjera të kujdesit të duhur nga Credit Suisse, pavarësisht nga premtimet e përsëritura gjatë dekadave për të hequr klientët e dyshimtë dhe fondet e paligjshme. The Guardian është pjesë e një konsorciumi të organeve mediatike që kanë akses ekskluziv në të dhënat.

Credit Suisse në mënyrë të përsëritur hapi ose mbante llogari bankare për një grup panoramik të klientëve me rrezik të lartë në të gjithë botën.

Ato përfshijnë një trafikant qeniesh njerëzore në Filipine , një bos të bursës së Hong Kongut të burgosur për ryshfet, një miliarder që urdhëroi vrasjen e të dashurës së tij të yllit të popit libanez dhe drejtuesit që plaçkitën kompaninë shtetërore të naftës të Venezuelës, si dhe politikanë të korruptuar nga Egjipti në Ukrainë.

Një llogari në pronësi të Vatikanit në të dhënat u përdor për të shpenzuar 350 milion € (290 milion £) në një investim të dyshuar mashtrues në pronën e Londrës që është në qendër të një gjyqi penal në vazhdim të disa të pandehurve, duke përfshirë një kardinal.

“Kolegu” i madh i të dhënave bankare u zbulua nga një sinjalizues anonim në gazetën gjermane Süddeutsche Zeitung. “Unë besoj se ligjet zvicerane të sekretit bankar janë imorale,” tha burimi i sinjalizuesit në një deklaratë. “Preteksti i mbrojtjes së privatësisë financiare është thjesht një gjethe fiku që mbulon rolin e turpshëm të bankave zvicerane si bashkëpunëtorë të evaziuesve fiskal.”

Zbulimet mund të nxisin pyetjet nëse sfidat e Credit Suisse gjatë viteve të fundit janë tregues të një gjendjeje të thellë në bankë. Përbërja: Guardian/David Levene

Credit Suisse tha se ligjet e rrepta të sekretit bankar të Zvicrës e penguan atë të komentonte mbi pretendimet në lidhje me klientët individualë.

“Credit Suisse kundërshton me forcë pretendimet dhe konkluzionet në lidhje me praktikat e supozuara të biznesit të bankës,” tha banka në një deklaratë , duke argumentuar se çështjet e zbuluara nga gazetarët bazohen në “informacione selektive të marra jashtë kontekstit, duke rezultuar në interpretime tendencioze të biznesit të bankës. sjellje.”

Banka tha gjithashtu se akuzat ishin kryesisht historike, në disa raste që datonin në një kohë kur “ligjet, praktikat dhe pritshmëritë e institucioneve financiare ishin shumë të ndryshme nga ku janë tani”.

Ndërsa disa llogari në të dhënat ishin të hapura që në vitet 1940, më shumë se dy të tretat u hapën që nga viti 2000. Shumë prej tyre ishin ende të hapura gjatë dekadës së fundit, dhe një pjesë mbeten të hapura edhe sot.

Koha e rrjedhjes vështirë se mund të jetë më e keqe për Credit Suisse, e cila kohët e fundit është përfshirë nga skandale të mëdha. Muajin e kaluar, ajo humbi kryetarin e saj, António Horta-Osório, pasi ai theu dy herë rregulloret Covid-19 .

Kjo mbylli një vit të paprecedentë polemikash në të cilin banka u përfshi në kolapsin e firmës financiare të zinxhirit të furnizimit Greensill Capital dhe fondit mbrojtës amerikan Archegos Capital dhe u gjobit me 350 milion £ për rolin e saj në një skandal kredie në Mozambik .

Këtë muaj, Credit Suisse u bë banka e parë e madhe zvicerane në historinë e vendit që u përball me akuza penale – të cilat ajo i mohon – në lidhje me pretendimin se ndihmoi në pastrimin e parave nga tregtia e kokainës në emër të mafies bullgare.

Megjithatë, pasojat e rrjedhjes mund të jenë shumë më të gjera se një bankë, duke kërcënuar një krizë për Zvicrën, e cila ruan një nga ligjet më të fshehta bankare në botë. Institucionet financiare zvicerane menaxhojnë rreth 7.9 trilion CHF (6.3 trilion £) në asete, gati gjysma e të cilave u përket klientëve të huaj.

Projekti Suisse Secrets hedh një dritë mbi një nga qendrat më të mëdha financiare në botë, e cila është mësuar të operojë në hije. Ai identifikon të dënuarit dhe pastruesit e parave të cilët ishin në gjendje të hapnin llogari bankare, ose t’i mbanin ato të hapura për vite pas zbulimit të krimeve të tyre. Dhe zbulon se si ligjet e famshme të sekretit bankar të Zvicrës ndihmuan në lehtësimin e grabitjes së vendeve në botën në zhvillim.



Drejtues të turpëruar, mashtrues, trafikantë – klientë

Kur Ronald Li Fook-shiu iu afrua një bankieri për të hapur një llogari në vitin 2000, ai nuk ka gjasa të jetë parë si një klient i pafavorshëm. Ish-kryetar i bursës së Hong Kongut , ai ishte një nga njerëzit më të pasur në qytet, ku njihej si “kumbari i bursës”. Por ai ishte ndoshta më i njohur për kohën që kaloi në një burg të sigurisë maksimale.

Karriera e Li kishte përfunduar me turp në vitin 1990, kur ai u dënua për marrje ryshfeti në këmbim të listimit të kompanive në bursë. Megjithatë, një dekadë më vonë, Li ishte megjithatë në gjendje të hapte një llogari që më vonë mbante 59 milion CHF (26.3 milion £), sipas rrjedhjes.

Ai ka vdekur që atëherë, por rasti i tij është një nga dhjetra të zbuluara nga gazetarët që duket se tregon Credit Suisse të hapura ose të mbajtura llogari për klientët që kishin bindje serioze që mund të priten të shfaqen në kontrollet e kujdesit të duhur. Ka raste të tjera në të cilat Credit Suisse mund të ketë ndërmarrë veprime të shpejta pas shfaqjes së flamujve të kuq, por rasti megjithatë tregon se klientët e dyshimtë janë tërhequr nga banka.

Ronald Li Fook-shiu njihej si ‘kumbari i bursës’. Përbërja: Guardian/Alamy

Ashtu si çdo bankë tjetër në botë, Credit Suisse pretendon se ka mekanizma të rreptë kontrolli për të kryer një kontroll të gjerë të duhur ndaj klientëve të saj për të “siguruar që standardet më të larta të sjelljes të respektohen”. Në gjuhën bankare, kontrolle të tilla quhen çeqe të njohjes së klientit ose KYC.

Një raport i rrjedhur i vitit 2017 i porositur nga rregullatori financiar i Zvicrës hodhi pak dritë mbi procedurat e brendshme të bankës në atë kohë. Klientët do të përballen me një kontroll të intensifikuar kur shënohen si një person i ekspozuar politikisht nga një vend me rrezik të lartë, ose një person i përfshirë në një aktivitet me rrezik të lartë si lojërat e fatit, tregtia e armëve, shërbimet financiare ose miniera, thuhet në raport.

Menaxherët e marrëdhënieve pritej të përdornin burime të jashtme për të verifikuar klientët dhe nivelet e tyre të rrezikut, sipas rrjedhjes, duke përfshirë artikujt e lajmeve ose bazat e të dhënave të tilla si platforma Thomson Reuters World-Check , e cila përdoret gjerësisht në sektorin e shërbimeve financiare për të shënuar kur njerëzit janë arrestuar, akuzuar, hetuar ose dënuar për një krim të rëndë.

Rodoljub Raduloviq.

Kontrolle të tilla mund të pritet të parandalojnë një bankë nga hapja e llogarive për klientë të tillë si Rodoljub Radulović, një mashtrues serb i letrave me vlerë i paditur në vitin 2001 nga Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim. Megjithatë, të dhënat e rrjedhura e identifikojnë atë si bashkënënshkruesin e dy llogarive të kompanisë Credit Suisse. E para u hap në vitin 2005, një vit pasi KSHZ-ja kishte siguruar një vendim të mungesës së dënimit kundër Radulović-it për drejtimin e një skeme pompë-dhe-dump.

Një nga llogaritë e kompanisë së Radulović-it mbante 3.4 milion CHF (2.2 milion £) përpara se të mbylleshin në 2010. Ai së fundi u dënua me 10 vjet burg nga një gjykatë në Beograd për rolin e tij në trafikimin e kokainës nga Amerika e Jugut për bosin e krimit të organizuar Darko Shariq. . Avokati i Radulović-it nuk iu përgjigj kërkesave të shumta për koment.

Due diligence nuk është vetëm për klientët e rinj. Bankave u kërkohet të rivlerësojnë vazhdimisht klientët ekzistues. Raporti i 2017 tha se Credit Suisse kontrollonte klientët të paktën çdo tre vjet dhe aq shpesh një herë në vit për klientët më të rrezikshëm. Avokatët e Credit Suisse i thanë Guardian-it se këto rishikime periodike u prezantuan “më shumë se 15 vjet më parë”, që do të thotë se po kryente vazhdimisht kujdesin e duhur për klientët ekzistues që nga viti 2007.

Prandaj, banka mund të pritej të kishte zbuluar se klienti i saj gjerman Eduard Seidel ishte dënuar për ryshfet në vitin 2008. Seidel ishte një punonjës i Siemens. Si udhëheqës i shumëkombëshe në Nigeri, ai mbikëqyri një fushatë të ryshfetit në shkallë industriale për të siguruar kontrata fitimprurëse për punëdhënësin e tij duke derdhur para për politikanët e korruptuar nigerianë.

Eduard Seidel, i dënuar për ryshfet në vitin 2008. Përbërja: Fletushka

Pasi autoritetet gjermane bastisën selinë e Siemens në Mynih në vitin 2006, Seidel rrëfeu menjëherë rolin e tij në skemën e ryshfetit, megjithëse ai tha se kurrë nuk kishte vjedhur nga kompania ose nuk kishte përvetësuar fondet e saj të squllta. Përfshirja e tij në korrupsion bëri që emri i tij të futej në bazën e të dhënave Thomson Reuters World-Check në 2007.

Megjithatë, të dhënat e zbuluara të Credit Suisse tregojnë se llogaritë e tij u lanë të hapura të paktën deri në dekadën e fundit. Në një moment pasi u largua nga Siemens, një llogari vlente 54 milion CHF (24 milion £). Avokati i Seidel nuk pranoi të thoshte nëse llogaritë ishin të tijat. Ai tha se klienti i tij kishte adresuar të gjitha çështjet e pazgjidhura në lidhje me veprat e tij të ryshfetit dhe dëshironte të vazhdonte me jetën e tij.

Avokati nuk iu përgjigj ftesave të përsëritura për të shpjeguar burimin e 54 milion CHF. Siemens tha se nuk dinte për paratë dhe se rishikimi i flukseve të saj të parave nuk hodhi dritë mbi llogarinë.

Ndërsa Credit Suisse tha në deklaratën e saj se nuk mund të komentonte për ndonjë klient specifik, banka tha se “veprimet janë ndërmarrë në përputhje me politikat e zbatueshme dhe kërkesat rregullatore në kohën përkatëse, dhe se çështjet e lidhura tashmë janë adresuar”.

Në disa raste, Credit Suisse kuptohet se ka ngrirë llogari që u përkasin klientëve problematikë. Megjithatë, mbeten pyetje se sa shpejt banka lëvizi për t’i mbyllur ato.

Një klient, Stefan Sederholm, një teknik kompjuteri suedez i cili hapi një llogari me Credit Suisse në 2008, ishte në gjendje ta mbante të hapur për dy vjet e gjysmë pas dënimit të tij të raportuar gjerësisht për trafikim njerëzor në Filipine, për të cilën ai është dënuar me burgim të përjetshëm.

Stefan Sederholm. Përbërja: AFP

Krimi i Sederholm doli për herë të parë në dritë në vitin 2009, kur policia në Manila bastisi një vitrinë që supozohej të ishte kapitulli lokal i Lëvizjes për Paqe Popullore Mindanao dhe zbuloi rreth 17 gra në kabina me kamera në internet që kryenin shfaqje seksi për klientët e huaj. Ai u dënua në vitin 2011.

Një përfaqësues për Sederholm tha që Credit Suisse nuk i ngriu kurrë llogaritë e tij dhe nuk i mbylli ato deri në vitin 2013, kur ai nuk ishte në gjendje të siguronte materialin e kujdesit të duhur. I pyetur pse Sederholm kishte nevojë për një llogari zvicerane, ata thanë se ai jetonte në Tajlandë kur u hap, duke shtuar: “A mund të më thoni ju lutem nëse do të preferonit t’i vendosnit paratë tuaja në një bankë tajlandeze apo zvicerane?”

Ferdinandi dhe Imelda plaçkitin Filipinet

Bankat zvicerane e kanë kultivuar reputacionin e tyre të besuar që në vitin 1713, kur Këshilli i Madh i Gjenevës i ndaloi bankierët të zbulonin detaje rreth pasurive të depozituara nga aristokratët evropianë. Zvicra shpejt u bë një parajsë fiskale për shumë nga elitat e botës dhe bankierët e saj ushqenin një “detyrë të heshtjes absolute” për çështjet e klientëve të tyre.

Zakoni u përfshi në statut në vitin 1934 me futjen e ligjit të Zvicrës për sekretin bankar, i cili kriminalizonte zbulimin e informacionit bankar të klientit tek autoritetet e huaja. Brenda dekadave, klientë të pasur nga e gjithë bota po dyndeshin në bankat zvicerane. Ndonjëherë, kjo nënkuptonte klientët me diçka për të fshehur.

Një nga rastet më famëkeqe në historinë e Credit Suisse përfshinte diktatorin e korruptuar filipinas Ferdinand Marcos dhe gruan e tij, Imelda . Çifti vlerësohet të ketë marrë deri në 10 miliardë dollarë nga Filipinet gjatë tre mandateve që Ferdinand ishte president, i cili përfundoi në 1986.

Credit Suisse i ndihmoi Ferdinand dhe Imelda Marcos të hapnin llogaritë zvicerane me emra të rremë. Përbërja: Kujdestar

Prej kohësh dihet se Credit Suisse ishte një nga bankat e para që i ndihmoi Marcoses të shkatërronin vendin e tyre dhe në një episod famëkeq madje i ndihmoi ata të hapnin llogari zvicerane me emrat e rremë “William Saunders” dhe “Jane Ryan”. Në vitin 1995, një gjykatë e Cyrihut urdhëroi Credit Suisse dhe një bankë tjetër të kthenin 500 milion dollarë fonde të vjedhura në Filipine.

Të dhënat e zbuluara përmbajnë një llogari që i përkiste Helen Rivilla, një avokate e dënuar në 1992 për ndihmë në pastrimin e parave në emër të Ferdinand Marcos. Pavarësisht kësaj, ajo ishte në gjendje të hapte një llogari zvicerane në vitin 2000, ashtu si edhe bashkëshorti i saj, Antonio, i cili u përball me akuza të ngjashme që më pas u hoqën.

Është e vështirë të dihet se si Credit Suisse mund të ketë humbur rastin e pastrimit të parave që lidh çiftin me udhëheqësin e korruptuar filipinas, i cili u raportua nga Associated Press. Çifti, i cili nuk mund të kontaktohej për koment, ishte në gjendje të mbante rreth 8 milion CHF (3.6 milion £) në bankë përpara se llogaritë e tyre të mbylleshin në 2006.

Një ish-punonjës i Credit Suisse në atë kohë pretendon se kishte një kulturë të rrënjosur thellë në bankat zvicerane për të parë nga ana tjetër kur bëhej fjalë për klientët problematikë. “Departamentet e pajtueshmërisë së bankës [ishin] mjeshtër të mohimit të besueshëm,” i thanë ata një gazetari nga Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, një nga koordinatorët e projektit të sekreteve Suisse. “Asnjëherë mos shkruani asgjë që mund të ekspozojë një llogari që nuk është në përputhje dhe kurrë mos bëni një pyetje për të cilën nuk dëshironi të dini përgjigjen.”

Vitet 2000 ishin gjithashtu një dekadë në të cilën rregullatorët e huaj dhe autoritetet tatimore u bënë gjithnjë e më të frustruar nga paaftësia e tyre për të depërtuar në sistemin financiar zviceran. Kjo ndryshoi në vitin 2007, kur bankieri i UBS, Bradley Birkenfeld, iu drejtua vullnetarisht autoriteteve amerikane me informacione se si banka po ndihmonte mijëra amerikanë të pasur të shmangnin taksat me llogari sekrete.

Jemi transparent, nuk ka asgjë për të fshehur në Zvicër.

Shoqata Zviceriane e Bankierëve

Birkenfeld shihej si një tradhtar në Zvicër, ku sinjalizuesit e bankave shpesh përçmohen. Megjithatë, një hetim i gjerë i Senatit të SHBA më vonë zbuloi taktikat agresive të përdorura nga UBS dhe Credit Suisse, nga të cilat u zbulua se kishte dërguar bankierë në evente të nivelit të lartë për të rekrutuar klientë, duke dashuruar një klient të mundshëm me ar falas dhe në Një rast madje ka dorëzuar deklarata të ndjeshme bankare të fshehura në faqet e një reviste Sports Illustrated.

Zbulimet dërguan valë tronditëse në sektorin financiar të Zvicrës dhe tërbuan SHBA-të, të cilat i ushtronin presion Zvicrës që të zbulonte në mënyrë të njëanshme se cilët nga taksapaguesit e saj kishin llogari sekrete zvicerane nga viti 2014. Po atë vit, Zvicra nënshkroi pa dëshirë konventën ndërkombëtare për shkëmbimin automatik të informacionit bankar .

Duke miratuar të ashtuquajturin standard të përbashkët të raportimit (CRS) për ndarjen e të dhënave tatimore, Zvicra në fakt ra dakord që bankat e saj në të ardhmen të shkëmbejnë informacione për klientët e tyre me autoritetet tatimore në vendet e huaja. Ata filluan ta bëjnë këtë në vitin 2018.

Anëtarësimi në sistemin global të këmbimit përmendet shpesh nga industria bankare e Zvicrës si një pikë kthese. “Nuk ka më konfidencialitet të klientëve të bankave zvicerane për klientët jashtë vendit”, tha Shoqata Zvicerane e Bankierëve për Guardian. “Ne jemi transparentë, nuk ka asgjë për të fshehur në Zvicër.”

Ligji pothuajse 90-vjeçar i Zvicrës për sekretin bankar, megjithatë, mbetet në fuqi – dhe u zgjerua së fundmi . Rrjeti i Drejtësisë Tatimore vlerëson se vendet në mbarë botën humbasin kolektivisht 21 miliardë dollarë (15.4 miliardë £) çdo vit nga të ardhurat tatimore për shkak të Zvicrës. Shumë nga këto vende do të jenë kombe më të varfra që nuk janë regjistruar në shkëmbimin e të dhënave CRS.

Bankat që u mundësojnë kleptokratëve të pastrojnë paratë e tyre janë bashkëpunëtorë në një krim veçanërisht të gjerë. Përbërja: Guardian Design

Më shumë se 90 vende, shumica e të cilave janë në botën në zhvillim, mbeten në errësirë ​​kur taksapaguesit e tyre të pasur fshehin paratë e tyre në llogaritë zvicerane.

Kjo pabarazi në sistem u përmend nga sinjalizuesi që qëndron pas të dhënave të rrjedhura, i cili tha se sistemi CRS “imponon një barrë joproporcionale financiare dhe infrastrukturore mbi vendet në zhvillim, duke përjetësuar përjashtimin e tyre nga sistemi në të ardhmen e parashikueshme”.

“Kjo situatë mundëson korrupsionin dhe u jep uri vendeve në zhvillim të ardhurat tatimore shumë të nevojshme. Prandaj, këto vende janë ato që vuajnë më shumë nga marifeti i kundërt i Zvicrës-Robin-Hood,” thanë ata.

Denoncuesi pranoi se rrjedhja do të përmbante llogari që ishin legjitime dhe të deklaruara nga klienti në autoritetin e tyre tatimor.

“Unë jam i vetëdijshëm se të kesh një llogari bankare zvicerane në det të hapur nuk nënkupton domosdoshmërisht evazion fiskal ose ndonjë krim tjetër financiar,” thanë ata. “Megjithatë, ka të ngjarë që një numër i konsiderueshëm i këtyre llogarive janë hapur me qëllimin e vetëm për të fshehur pasurinë e mbajtësve të tyre nga institucionet fiskale dhe/ose për të shmangur pagesën e taksave mbi fitimet kapitale.”

Nuk ishte e mundur për gazetarët në projektin e sekreteve Suisse të përcaktonin se sa nga më shumë se 18,000 llogaritë në rrjedhje ishin deklaruar tek autoritetet përkatëse tatimore. /abcnews.al/