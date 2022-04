Sekretari i Përgjithshëm i OKB viziton Moskën, takohet me Putin (DATA)

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres do të pritet nga presidenti Vladimir Putin, më 26 prill pas një takimi pune dhe drekë me ministrin e Jashtëm të Rusisë.

Zëdhënësi i asociuar i shefit të OKB-së, Eri Kaneko, tha se Guterres shpresonte të fliste për atë që mund të bëhet për të sjellë paqen në Ukrainë gjatë udhëtimit të tij.

“Sekretari i Përgjithshëm do të vizitojë Moskën, Federatën Ruse, ku më 26 prill do të ketë një takim pune dhe drekë me ministrin e Jashtëm Sergej Lavrov dhe do të pritet nga Presidenti Vladimir Putin”, thuhet në një deklaratë të OKB-së.

Zyra e tij është gjithashtu në kontakt me qeverinë ukrainase për një vizitë të mundshme, shtoi Kaneko./albeu.com