Seanca maratonë për korridoret 8 dhe 10D, vijon dhe sot debat në Kuvendin e Maqedonisë e Veriut

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot në mesditë duhet të vazhdojë seancën e 115-të, në kuadër të së cilës në mesin e pikave është edhe pakoja e ligjeve për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10-D.

Në të njëjtën kohë në Komisionin Parlamentar për Çështje Evropiane duhet të vazhdojë debati për ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për ndërtim me procedurë të shkurtuar. Në rend dite të këtij Komisioni janë ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për shpronësim dhe Ligjin për përcaktimin e interesit publik dhe emërimi i partnerit strategjik për realizimin e projektit për ndërtimin e Korridorit 8 infrastrukturor (pjesa: Tetovë – Gostivar. – Bukojçani dhe projekti i autostradës Trebenishtë – Strugë – Qafthanë) dhe Korridori 10 d (pjesa e autostradës Prilep – Manastir) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të dyja në procedurë të shkurtuar.

Deputetët dje pasdite në seancën plenare e përfunduan debatin për propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës, i cili është pjesë e pakos së ligjeve për ndërtimin e korridoreve, ndërsa votimi do të caktohet shtesë.

Deputetët e opozitës gjatë debatit ishin të mendimit se këto ndryshime ligjore janë kundër sundimi të ligjit, sepse, siç thonë ata, ligji i robëron punëtorët në vend që t’i çlirojë. Sipas tyre, miratimi i ndryshimeve ligjore pas një procedure të shkurtuar nën “vellon” e flamurit evropian është dhunë dhe krim, që dëmton tërësisht procesin integrues të vendit në BE.

Nga ana tjetër, deputetët e mazhorancës thanë se ndryshimet në ligjet për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10d janë në përputhje me Kushtetutën dhe në drejtim të lehtësimit të punës në terren.

“Ndryshimet bëhen për të përfunduar në mënyrë më efikase, efektive dhe më të lirë projektet me interes strategjik. Dhe kjo nuk është vetëm për korridoret aktuale, por edhe për të gjithë projektet e ardhshme strategjike kombëtare të infrastrukturës”, theksoi Zeqiri.

Përfaqësuesi special i Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Saracin, ka zhvilluar dje në Kuvend takime me përfaqësues të disa partive politike. Ai pardje pati takime me presidentin e shtetit, Stevo Pendarovski dhe me zëvendëskryeministrin Artan Grubi, në të cilat ndër të tjera u diskutua procesi i integrimeve evropiane të vendit dhe zhvillimet aktuale politike në vend.