Scholz dhe Biden do të takohen sot në Shtëpinë e Bardhë, në fokus Kina dhe Rusia

Presidenti i SHBA Joe Biden do të takohet me homologun e tij gjerman në Uashington DC sot për të diskutuar shqetësimet se Kina mund të furnizojë me armë Rusisë.

Nëse kjo ndodh, trajektorja e luftës mund të ndryshojë në mënyrë dramatike, pasi Moska do të jetë në gjendje të plotësojë rezervat e saj të shteruara.

Kina është partneri kryesor tregtar i Gjermanisë dhe kombet evropiane në përgjithësi kanë qenë më të kujdesshme se SHBA-ja në marrjen e një qëndrimi të ashpër me Pekinin.

Megjithatë, ka shenja që mund të ndryshojnë ndërsa rivalitetet globale bëhen më të tensionuara.

Në një fjalim në parlamentin gjerman dje, Scholz i bëri thirrje Kinës që “të përdorë ndikimin tuaj në Moskë për të bërë presion për tërheqjen e trupave ruse dhe të mos furnizojë me armë Rusinë agresore”.

SHBA dhe Gjermania kanë punuar ngushtë së bashku për të furnizuar Ukrainën me ndihmë ushtarake dhe humanitare.

Por ka pasur gjithashtu fërkime për çështje të tilla si sigurimi i tankeve, dhe Uashingtoni herë pas here është frustruar me hezitimin e Berlinit.

Ruajtja e një fluksi të qëndrueshëm armësh në Kiev do të jetë kritike në vitin e dytë të luftës, veçanërisht me të dyja palët që planifikojnë ofensiva pranverore.

"Ne jemi krenarë për përpjekjet kolektive që kemi marrë së bashku," tha të enjten John Kirby, një zëdhënës i sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë.