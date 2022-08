Scholz akuzon Rusinë: Është përgjegjëse për bllokimin e gazsjellësit Nord Stream

Lufta në Ukrainë është kthyer tashmë edhe në një luftë ekonomike mes Lindjes dhe Perëndimit.

Kancelari gjerman Olaf Scholz akuzoi sot Rusinë se është përgjegjëse për bllokimin e dorëzimit të një turbine aktualisht në Gjermani, pa të cilën, sipas Moskës, gazsjellësi Nord Stream, i cili sjell gazin rus në Evropë, nuk mund të funksionojë normalisht.

“Nuk ka asnjë arsye pse të mos bëhet dorëzimi”, tha kancelari gjerman.

Ndërkohë, Rusia uli vëllimin e furnizimeve të saj me gaz duke argumentuar se turbina ishte e nevojshme. Moska duhet vetëm të “sigurojë informacionin doganor të nevojshëm për transportin në Rusi”, tha Scholz.

Gazprom iu përgjigj kancelarit Scholz se kthimi në Rusi i një turbine për të rritur rrjedhën e gazit rus përmes Nord Stream nuk pengohet nga Moska, por është bërë “i pamundur” nga sanksionet perëndimore kundër Rusisë për pushtimin e Ukrainës.

“Regjimet sanksionuese të Kanadasë, BE-së, Mbretërisë së Bashkuar dhe mospërputhja e situatës aktuale me detyrimet aktuale kontraktuale të Siemens e bëjnë të pamundur dorëzimin e turbinës”, tha kompania ruse në një deklaratë.

Scholz mbajti një konferencë shtypi në fabrikën e Siemens Energy në Mühlheim an der Ruhr, pikërisht përballë turbinës së madhe në fjalë, e cila u riparua në Kanada dhe u kthye në Gjermani që nga 18 korriku.

Scholz tregoi se si turbina është gati për dorëzim në Rusi në çdo kohë. “Gjithçka duhet të bëjë kushdo është të thotë, ‘Unë e dua’ dhe do të jetë në dispozicion shumë shpejt”, shpjegoi kancelari. Prandaj, të gjitha arsyet teknike të dhëna për reduktimin e furnizimit me gaz përmes Nord Stream 1 nga Rusia do të ishin të pakuptueshme në baza faktike, kjo është “e vërteta”, tha Scholz.