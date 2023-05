Sazan Guri: Lajini dhëmbët me gisht

Sazan Guri këshillon qytetarët të lajnë dhëmbët me gisht dhe jo më furçë, pasi sipas tij furça pastron vetëm 20% përqind të papastërtive.

“Furça vetëm 20 përqind pastron, ndërsa 80 përqind pastrohet më mire me gisht. Me gisht, masazh me gisht… gishti i kuranit ka lezet…”, tha Sazan Kuri në emisionin Ftesë në 5.

Sigurisht deklarat e Gurit u prit me të qeshura në studio.

