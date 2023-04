Sateliti i “vdekur” NASA-s bie në Tokë, sa janë shanset për një aksident

Një satelit “i vdekur” i NASA-s do të kalojë nëpër atmosferë dhe do të bjerë në Tokë të mërkurën, sipas agjencisë amerikane të hapësirës dhe Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-së. Në fakt, sipas ekspertëve që monitorojnë rrjedhën e tij, ai nuk do të përbëjë rrezik për planetin Tokë.

Ndërkohë, pjesa më e madhe e tij do të digjet gjatë udhëtimit të tij nëpër atmosferë, “por disa komponentë pritet t’i mbijetojnë rihyrjes”, tha NASA në një deklaratë. I njëjti njoftim shtoi se “rreziku i dëmtimit të kujtdo në Tokë është i ulët”, ose rreth një shans 1 në 2,467.

Imazhi spektroskopik diellor me energji të lartë Reuven Ramaty 660 kg – ose RHESSI – ka qenë në hapësirë për më shumë se 20 vjet. Ai u krijua për të vëzhguar ndezjet diellore dhe retë plazmatike të nxjerra nga dielli dhe mbeti në orbitë pasi u çaktivizua në 2018.

Departamenti Amerikan i Mbrojtjes parashikon se RHESSI do të rihyjë në atmosferën e Tokës të mërkurën, megjithëse vendi i rrëzimit të tij është ende i paqartë. /albeu.com