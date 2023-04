“Satan dhe xhuxh…”, plas në Moskë, miqtë e Putinit e fyejnë pas shpine

Shoqëria elitare e Moskës është në panik, pasi u zbulua një bisedë mes dy “miqve” oligarkë të presidentit Vladimir Putin, ku ata e quajnë atë “djall” dhe “xhuxh”.

Oligarku 67-vjeçar dhe ish-senatori Farhad Akhmedov dhe producenti 53-vjeçar i muzikës Joseph Prigozhin akuzohen se kanë fyer presidentin rus gjatë një telefonate të dyshuar 35-minutëshe.

Biseda u zbulua nga Kanali 5 dhe Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë, i njohur si FSB.

Në të dy burrat dëgjohen duke diskutuar pushtimin rus të Ukrainës, duke goditur presidentin rus dhe Kremlinin për dështimet e “operacionit special ushtarak”.

Disa media ukrainase dhe të pavarura ruse – përfshirë Meduza – analizuan audion e bisedës që dyshohet se u zhvillua më 24 janar. Sipas Meduza, Akhmedov citohet të ketë thënë se qeveria ruse “tallet me të ardhmen e fëmijëve të tyre”, duke iu referuar luftës së Putinit.

“Ai është një djall”, shton ai, më pas drejton fjalët e tij drejt ish-presidentit të Rusisë dhe nënkryetarit aktual të Këshillit të Sigurimit Rus, Dmitry Medvedev: “Si ai (Putini) dhe ky i fundit (Medvedev) janë famëkeq. Liliputët dhe Tosodoulis” .

Një pjesë e rëndësishme e bisedës iu kushtua kritikave ndaj Putinit dhe anëtarëve të elitës së Kremlinit, të cilët po përdorin ministrin e Mbrojtjes Sergei Shoigu si një kok turku për dështimet në frontet e Ukrainës.

Ata e quajnë Shoigu “një budalla, pas shpine, sigurisht,” tha Prigozhin në telefonatë. “Ata janë njerëzit më budallenj. Ky është mendimi im: ata veprojnë si mbretër, si perëndi. Kanë mbaruar… Nuk kam asgjë të mirë për të thënë për ta. Ata janë llum, dreq”, thotë ai. Dhe Akhmedov shton: “Ata janë buburrecat në një gotë, tashmë kafshojnë njëri-tjetrin. Ata do të shkatërrojnë njërin, pastaj do të gllabërojnë njëri-tjetrin, do ta mbytin njëri-tjetrin.”

Prigozhin fillimisht pohoi në një video-mesazh se regjistrimi ishte i rremë – duke sugjeruar se ishte produkt i “rrjeteve nervore” që “ju lejojnë të bëni mrekulli”. Por më vonë ai pranoi se të paktën disa nga fazat e dëgjuara në videoklip ishin autentike.

“Regjistrimi është një përmbledhje e frazave të folura dhe të tjera që janë krijuar dhe nuk janë folur kurrë”, tha Prigozhin në një intervistë me sa duket të goditur nga paniku, duke shtuar se ai nuk e mbante mend bisedën, por se “e gjithë kjo histori është jashtëzakonisht e pakëndshme për të.

Një burim i paidentifikuar në shërbimin rus të sigurisë FSB thuhet se konfirmoi vërtetësinë e klipit audio dhe tha se “udhëheqja e FSB-së së fundmi mbajti një takim dhe udhëzoi vartësit të ndërmarrin veprime” për skandalin.

Miliarderi Akhmedov ishte në pikën e sanksioneve të BE-së në prill 2022 si një aleat i ngushtë i Putinit dhe “një biznesmen kryesor aktiv në sektorë të ekonomisë që ofrojnë një burim të rëndësishëm të ardhurash për qeverinë e Federatës Ruse”.

Producenti i famshëm i muzikës Prigozhin ka qenë prej kohësh – të paktën publikisht – në mesin e mbështetësve të Putinit.

“Unë jam i tronditur tani dhe nuk di si të jetoj me këtë gjë”, tha ai në një intervistë për Fontanka.ru, duke e quajtur Putinin një “personalitet planetar”. /albeu.com