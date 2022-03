Sanksioneve nuk i shpëton as vajza e Lavrov, i sekuestrohet apartamenti në Londër

Në listën e personave të sanksionuar është edhe 26-vjeçarja Polina Kovaleva, vajza e Serghei Lavrov. Ajo është pronare e një apartamenti luksoz në Londër, shkruan la republicca.

Ministrja e Jashtme Liz Truss e nënvizon këtë përmes Twtter, duke specifikuar se lista tani përfshin “më shumë se 1000 individë dhe kompani” që besohet se janë të lidhur në një mënyrë ose në një tjetër me sistemin e pushtetit të Presidentit Vladimir Putin.

The UK has already sanctioned over 1,000 individuals and businesses since Russia’s invasion of Ukraine.

Today, I announce 65 more including the Wagner Group of mercenaries, Foreign Minister Lavrov’s step-daughter and the CEO of Russia’s largest bank. https://t.co/708EBGJrDm

