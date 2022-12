Samiti më 6 dhjetor në Tiranë, Rrumbullaku: Opozita mund ta mbajë protestën jashtë perimetrit të sigurisë

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku ka dalë në një koneferncë për mediat, për të folur në lidhje me masat që do të merren më 6 dhjetor, kur do të mbahet samiti i BE me vendet e rajonit në Tiranë.

Rrumbullaku bëri me dije se protesta e paralajmëruar nga opozita nuk do të lejohet brenda perimetrit të sigurisë. Në këtë zonë, tha ai, do të lejohen vetëm pjesëmarrësit në samit dhe gazetarët.

“Me këtë rast siguria e 32 delegacioneve shtetërore dhe gjithë personalitetet VIP, na imopon të vëmë sigurinë kombëtare mbi dëshirën gjeografike për të protestuar. Policia nuk e ndalon protestën e paralajmëruar, por garanton mbarëvajtjen e saj jashtë perimetrit të sigurisë”, tha kreu i Policisë.