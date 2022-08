Samiti i G20, presidenti indonezian: Putin dhe lideri i Kinës do të marrin pjesë

Lideri i Kinës Xi Jinping i dhe Vladimir Putin planifikojnë të marrin pjesë në samitin e Grupit 20 në Bali në nëntor, thotë presidenti indonezian Joko Widodo.

“Xi Jinping do të vijë. Presidenti Putin gjithashtu më ka thënë se do të vijë,” tha Widodo, i njohur gjithashtu si Jokowi, për Bloomberg News në një intervistë.

Ky është konfirmimi i parë që të dy liderët do të marrin pjesë në samit.

Ky do të jetë samiti i parë global që nga pushtimi rus i Ukrainës dhe tensionet e rritura mbi Tajvanin.

Do të ishte gjithashtu hera e parë që Xi largohet nga Kina që nga janari 2020 kur vendi mbylli kufijtë e tij në fillim të pandemisë Covid. Që atëherë, ai u largua vetëm nga kontinenti për të shënuar 25 vjetorin e kthimit të Hong Kongut në Kinë më 1 korrik të këtij viti.

Samiti i nëntorit do të jetë i shumëpritur duke qenë se pritet të marrë pjesë edhe presidenti amerikan Joe Biden – është e paqartë nëse ai do të takohet me Putinin.

Por raportet kanë lënë të kuptohet për mundësinë e një takimi ballë për ballë midis zotit Biden dhe zotit Xi së shpejti – përpara samitit ose në margjinat e tij.

Marrëdhëniet midis Uashingtonit dhe Pekinit janë acaruar për shkak të të drejtave të njeriut, tregtisë dhe së fundmi vizitës së politikanes amerikane Nancy Pelosi në Tajvan – udhëtimi historik e shtyu Kinën të kryente gati një javë stërvitje ushtarake rreth ishullit të vetëqeverisur, të cilin ajo pretendon si pjesë e saj. territori.

SHBA i dënoi stërvitjet , të cilat Tajvani i përshkroi si një provë për një pushtim, si “të papërgjegjshme”./albeu.com