Samiti i “Ballkanit të Hapur” në Beograd, Rama: Shtete të BE-së duan t’i bashkohen

Kryesministri i Shqipërisë, Edi Rama ka marrë fjalën në ditën e dytë në samitin e “Ballkanit të Hapur” që po mbahet në Beograd dhe ku pritet që të finalizohet marrëveshje për tregtinë e lirë mes 3 vendeve.

Gjatë fjalës së tij Rama tha se i vjen që kësaj nisme po i bashkohen akoma më shumë vende, madje edhe vende që janë në BE.

“Ashtu sikundër e kemi për publike në simitin e shkuar ne kemi ftuar edhe ministrat e jashtme të Greqisë dhe Italisë të cilët me ndjesën elegante nuk mund të ishin këtu, por që do të jenë përsëri të ftuar në Tiranë.

Për ne është shumë rëndësishme që kësaj nisme jo vetëm ti bashkohen vendet rajonit tonë, por t’i bashkëngjiten dhe cende kaq të rëndësishme si Turqia, Greqia apo Italia si edhe Hungaria në anën tjetër.

Kur po diskutonim Ballkanin e Hapur një koleg nga një vend i Bashkimit Europian më tha po ne pse nuk jemi ftuar, i thash do ta diskutoj me kolegët dhe me siguoi do t’ju ftojmë. Dhe më vjen shumë mirë që po shohim shenja që duan të ftohen në OP akoma shumë vende që i përkasin atyre hapsirave që ne presim të ftohemi prej kohësh”, tha ndër të tjera Rama./albeu.com