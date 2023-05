Salmoni, të mirat dhe të këqijat që i sjell trupit tonë

I pasur me Omega3, salmoni përmban disa burime që janë të mira për trupin tonë, por konsumimi duhet të jetë i kontrolluar sepse ky produkt përmban yndyra.

Përdorimi i tij në kuzhinën japoneze është i njohur, për përgatitjen e sushit. Ka shumë veti ushqyese që e karakterizojnë dhe që janë të mira për trupin tonë nëse hahen në sasitë e duhura.

Pjesë e familjes Salmonidae, salmoni që ne përgjithësisht gjejmë në tavolinat tona është ai norvegjez, i cili, nga ana tjetër, konsiderohet i vetmi specie vendase në Evropë. Është një peshk shumë i vlefshëm që i përshtatet recetave të ndryshme në kuzhinë: nga mezetë, te pjatat e para, e të dyta. Për të mos përmendur rëndësinë e tij në kuzhinën japoneze: salmoni në salcë teriyaki , për shembull, është një pjatë e njohur dhe e dashur edhe në Itali.

Teriyaki nuk është gjë tjetër veçse bashkimi i dy fjalëve: teri, që do të thotë me shkëlqim (falë salcës së sojës) dhe yaki, që do të thotë i gatuar në pjatë.

Në çdo 100 gram produkt ka rreth 200 kalcium dhe 13% janë yndyra. Kaloritë reduktohen ndjeshëm kur konsumohen në formën e tymosur. Ka shumë elementë që janë të mirë për trupin tonë ku kryesorja mbetet Omega 3 e cila lufton radikalet e lira, ngadalëson plakjen e qelizave dhe indeve, mbron sistemin kardiovaskular, parandalon tumoret, inflamacionin dhe lufton artritin. Prania e tyre është gjithashtu e rëndësishme për parandalimin e trombozës, goditjes në tru dhe hipertensionit.

Salmoni gjithashtu përmban shumë kripëra minerale, funksioni i të cilave është të sigurojnë zhvillimin e duhur të indeve dhe organeve. Ato gjithashtu lejojnë trupin tonë të prodhojë energji dhe të ruajë ekuilibrin e duhur hidrosalin të nevojshëm për t’i dhënë forcë muskujve dhe për të mbështetur sistemin nervor. Së fundi, prania e vitaminave B ndihmon në stimulimin e funksioneve të trurit, prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut,

Edhe pse salmoni është një peshk i pasur me substanca të dobishme për trupin tonë, është gjithashtu e vërtetë se duhet t’i kushtohet vëmendje efekteve të dëmshme të mundshme. Siç u përmend më lart, është një peshk i pasur me yndyrë dhe kalori, prandaj ekspertët rekomandojnë konsumimin e tij vetëm një herë në javë.

Këshillohet edhe konsumimi i gatuar, në këtë mënyrë mund të eliminohet çdo lëndë toksike. Një këshillë tjetër e dobishme është të mos kombinoni salmonin me djathin dhe produktet e qumështit. Edhe pse ky peshk është i pasur me Omega3, këshillohet që gjithmonë të shmanget konsumimi i tij së bashku me ushqimet që përmbajnë kolesterol.

Për ata që vuajnë nga hipertensioni, këshilla është të shmangin këtë peshk sepse përmban natrium dhe për këtë arsye nxit mbajtjen e ujit.