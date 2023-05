Salianji komenton rikthimin e Bashës: Ka qëndruar në krevat, demokratët do e marrin para

Deputeti demokrat Ervin Salianji ka folur në lidhje me një rikthim të mundëshëm të Lulzim Bashës në krye të PD.

Ai tha për mediat para Kuvendit se Basha ka qëndruar në gjumë për 2 vjet dhe tashmë që u krijuan zhvillime po lëviz sërish.

Ndër të tjera ai tha se PD-ja që ka vulën nuk mund t’i kërkojë llogari koalicionit “Bashkë Fitojmë” për zgjedhjet e 14 majit, pasi ata kanë dalë në vend të katërt.

“Më vjen keq se gati gjysma e deputetëve të opozitës thuajse kanë qenë me vakanca, kanë qenë pushim. Tani meqenëse duket sikur është krijuar ndonjë turbulencë, po vijnë. Nuk ka asnjë faj populli në këto zgjedhje, faji është i drejtueseve të opozitës, është faji jonë është faji i deputetëve.

Po vazhdohet prapë me të njëjtën mënyrë dhe më vjen keq. Ajo që dua të them se ka dhe një paradë budallëku që e shoh dhe para jush herë pas herë. Ata që kanë dalë të katërtit i kërkojnë llogari atyre që kanë dalë të dytët që pse keni dalë ju më mirë ndërkohë që përgjegjësinë kryesore e kanë vetë.

Këtu s’po them për veten, se vetë kam dalë i pari aty ku kam qenë, por pa diskutim që populli ka të drejtë të kërkojë llogari pse është ky rezultat nga më të këqijtë për opozitën. Pa diskutim që demokratët dhe e gjithë shoqëria ka gjithë të drejtën të kërkojë llogari ndaj opozitës, por aktorët në lojë nuk mund t’i kërkojnë llogari njeri-tjetrit që pse ti dole në lojë më mirë se sa unë, kur kanë marrë pjesë vetë në lojë. Duke u nisur nga ky vetëndërgjegjësim për gjithçka që ka ndodhur nga ata vetë, pa diskutim pastaj që mund të flasim për të gjithë elementët e tjerë. Nëse bëjmë gjasme sikur njerëzit kanë pritur që kush ka qëndruar në krevat dhe tani u ndez playstation-i për të luajtur lojën e ka gabim. Dhe ndonjë tjetër që pasi i ngarkon ndonjë mision Rama, thotë hajde po vij tani. Nuk është kështu opozita dhe do ta shihni që demokratët kanë për t’i marrë para”, tha ai.