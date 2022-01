Salianji i bindur: Shkodrën do e fitojmë ne, Berisha i shërben Ramës

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, është shprehur i bindur se Partia Demokratike do të fitojë në Shkodër.

Salianji shtoi se kandidatët e Berishës i shërbejnë Edi Ramës dhe kanë si qëllim vetëm marrjen e drejtimit të PD-së.

Komentet Salianji i bëri në studion e Radar Informativ në ABC ku ishte i ftuar.

Sipas tij, PD është në garë vetëm me Partinë Socialiste.

“Nuk dua të hyj, por meqë kanë hyrë për të dëmtuar PD. Në Durrës (Ardian Muka) nuk ka hyrë dot në organet vendore për të pasur ndonjë rol drejtues. Si të thuash të vijë ndonjë tjetër që shet beton të bëjë ndonjë votë. Pranimi për të dëmtuar dhe dalë jashtë siglës së PD. Ne mund të kemi diskutime, por duhet ti zgjidhim me njëri tjetrin. Çdo kandidat që ka dalë jashtë PD është një kandidat që i shërben drejtpërdrejt qeverisë.

Ne kemi garë me PS. Ne nuk hyjmë si këta rëndësi ka pjesëmarrja. E tregoi pjesëmarrja sesi ishin dje bosh. I kemi parë si kanë qenë votimet në PD ku ka radhë të gjata. Këta kandidatët janë tipikisht kështu, nuk kanë rëndësi çfarë marr unë po hiqja vëllait”, u shpreh ai.

I pyetur se nëse Bardh Spahia fiton Shkodrën a do ta pranojnë, deputeti demokrat është i bindur se do të jetë PD fituese. Sipas tij, Sali Berisha nuk ka një parti, as koalicion.

“Dua të jem serioz. Po ju them një analizë. Nuk ka një interes të atyre që i kanë shpallur zgjedhjet për të hyrë bashkë për të mundur Ramën. Ka një interes për të bërë garë mes demokratësh. Por kjo është një garë me Edi Ramën.

Kandidatët e dalë të partive të tjera që kanë hyrë që në nisje me idenë për të dëmtuar PD, nuk ka shans që të jenë fitues.

Nuk ka kandidatura të Sali Berishës. Nuk ka një parti të Sali Berishës. Nuk ka as koalicion. Unë dhe ti nuk bëjmë dot një koalicion, duhet ta bëjnë partitë. Nëse ata quhen kandidatë të LSI dhe LSI rritet është punë e saj. Demokratët do të punojnë me PD.

Në Shkodër do të fitojë PD. ne këtu do të jemi, do ta shohim. Nuk ka të ndodhur asgjë përveçse një dëmtimi të elektoratit të PD”, tha ai.

Sakaq, i pyetur për qëndrimet që do të mbajnë pas zgjedhjeve, Salianji thotë se nëse do të kenë parregullsi do t’i denoncojnë në çdo moment pa komplkese.

“Ne nuk na pengon asnjë kompleks për çdo parregullsi të zgjedhjeve nëse do të ketë. Në bashkinë e Durrësit po jepen bonuset e strehimit, tani që janë zgjedhjet, por jepen banesa. Ne do të themi ato që janë. Në 25 prill, i pari që e ka cilësuar masakër zgjedhore ishte Sali Berisha. Ai ishte rrufe pritës për Lulzim Bashën. Unë them që do të fitojnë kandidatët tanë.

Ne do të jemi këtu dhe nëse do të ketë manipulime, do i denoncojmë. Nëse nuk do të ketë do të themi përgjegjësitë që ka secili prej nesh. Por këto zgjedhje nuk janë për të treguar kush merr më shumë. Këto janë zgjedhje ku një pjesë e njerëzve më të pompuar të PD po dëmtojnë partinë”, tha ai.

Deputeti demokrat tha gjithashtu se janë në bisedime me aleatët.

“Ka konfiguracione të ndryshme për zona të ndryshme. Ka interesa lokale. Jemi në komunikim me aleatët. Secili ka interesat politike të partive të veta. Unë nuk besoj që pavarësisht dëshirës që mund të ketë ndonjë parti aleate të kenë guximin të bëjnë koalicion me një person non grata”, theksoi Salianji./albeu.com/