Sajid Javid dhe Jeremy Hunt kërkojnë të udhëheqin Partisë Konservatore, Wallace përjashton veten nga gara

Dy ish-sekretarë të shëndetësisë, Sajid Javid dhe Jeremy Hunt, i janë bashkuar garës për të zëvendësuar Boris Johnson.

Të dy deklaruan planet e tyre në Sunday Telegraph. Hunt tha se ai ishte “kandidati i vetëm kryesor” që nuk shërbeu në qeverinë e Johnson.

Taksat janë shfaqur si një çështje qendrore në garë, me pretenduesit që vendosin nëse favorizojnë norma më të ulëta.

Javid dhe Hunt bënë thirrje për ulje të taksave, ku Javid u zotua të anulojë një rritje të Sigurimeve Kombëtare.

Në garë me ta janë kancelari Nadhim Zahawi dhe sekretari i transportit, Grant Shapps, të cilët të dy premtuan të ulin taksat.

Ish-kancelari Rishi Sunak, i cili është kritikuar për rritjen e taksave dhe Prokurorja e Përgjithshme Suella Braverman, e cila bëri thirrje për një shtet me taksa të ulëta, kanë nisur gjithashtu fushata.

Aleatët e Sekretares së Jashtme Liz Truss kanë thënë se ajo gjithashtu do të hedhë “kapelën” e saj në ring për të zëvendësuar kryeministrin me një zotim për të anuluar taksën e Sunak për shëndetin, sipas Mail on Sunday.

Ish-ministri i barazive Kemi Badenoch dhe kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme Tom Tugendhat janë gjithashtu në garë.

Por më parë, Sekretari i Mbrojtjes Ben Wallace, i cili thuhej gjerësisht se kishte mbështetjen më të madhe mes anëtarëve të partisë, tha se nuk do të kandidonte për lider./albeu.com