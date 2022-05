Saga e Michu te Swansea, spanjolli që u ndal vetëm nga dëmtimi i rëndë

Ndoshta asnjë lojtar nuk ka pasur ndikimin e papritur q kishte Michu në Swansea. Sir Alex Ferguson nuk kishte dëgjuar kurrë për sezonin e tij të suksesshëm në Swansea. Si e gjetën Swansea? Dhe çfarë ndodhi me Michun pas një suksesi kaq të jashtëzakonshëm? Përkthimi i video materialit informativ të kanalit të futbollit në YouTube Tifo-Football.

Në gusht 2012, një yll i ri u shfaq në Premier League angleze, i cili filloi rrugëtimin e tij në ndeshjen jashtë vendit kundër Queens Park Rangers. Swansea fitoi 5-0 me një spanjoll të panjohur që iu bashkua klubit në afatin kalimtar të verës. Përveç kësaj, ai shënoi dy gola në këtë ndeshje. Kjo është historia e Michu, nga erdhi në Swansea, loja e tij dhe çfarë ndodhi më pas.

Në vitin 2012, Swansea filloi sezonin e dytë në Premier League nën drejtimin e Mikael Laudrup, pasi më parë drejtohej nga stafi stërvitor i Brendan Rodgers, i cili u largua për në Liverpool. Klubi është bërë gjithnjë e më i larmishëm, veçanërisht në drejtim të rekrutimit, dhe i varur nga statusi i një ekipi që lufton për mbijetesë në turneun kryesor të futbollit anglez. Për të zgjidhur problemet me të cilat përballen, ata janë të angazhuar në mënyrë aktive në punën në tregun e transferimeve.

Jonathan de GuzmAn dhe Pablo Hernandez erdhën përkatësisht nga Villarreal dhe Valencia, me një lojtar aziatik në huazim nga Celtic, si dhe mbrojtësit Chico Flores dhe Kyle Bartley që vijnë nga Genoa dhe Arsenal. Klubi kishte shpresa të mëdha për secilin prej këtyre lojtarëve, me më pak shpresë që vinte nga lojtari i Rayo Vallecano, i nënshkruar për 2.3 milion £. Para kësaj, Michu nuk kishte luajtur kurrë jashtë Spanjës së tij të lindjes, por ai padyshim e dinte se çfarë do bënte.

“Doja shumë të vija te Swansea, edhe për shkak të menaxherit, stilit të lojës së skuadrës dhe Premier League, përveç kësaj, kisha oferta të tjera”, tha Michu.

Swansea ka ndërtuar një reputacion për të luajtur futboll tërheqës me parimet e futbollit pozicional, të gjitha me ish-lojtarin legjendar të Real Madridit dhe Barcelonës, Mikael Laudrup, i cili tashmë kishte përvojë të mjaftueshme si trajner në Brondby dhe Getafe, me të cilët tregoi rezultate të mira në kushte të vështira. Kështu që nënshkrimi i Michu ishte i pavend. Dhe ofertat e tjera që përmendi Michu ishin reale, pasi në atë moment ai thjesht po shijonte një sezon të mrekullueshëm në Spanjë.

Karriera e Michu ka fillime modeste në nivelin e divizionit të katërt të futbollit spanjoll në klubin e tij të lindjes, Real Oviedo. Më tej, në vitin 2007, ai do të bashkohet me Celta Vigo, e cila në atë kohë luante në Segunda. Brenda një sezoni, ai arriti të depërtojë në ekipin e parë dhe e mbylli sezonin si lojtar bazë. Lojtari shënoi 15 nga 53 golat e ekipit të tij në kampionat. Në vitin 2010, shumë klube spanjolle vunë re për të. Duke refuzuar një ofertë nga Sporting Gijon dhe gjithashtu duke pasur parasysh se ai kurrë nuk do të luajë në klubin rival kryesor për vendlindjen e tij Real Oviedo, që ndodhet vetëm njëzet milje larg, dhe se ai do të ketë një shans tjetër brenda një viti, kur i përfundon kontrata me Celta-n, ai më pas, në kulmin e tij, merr dhe pranon një ofertë nga Rayo Vallecano, në të cilën tregon një lojë të shkëlqyer në pozicionin e mesfushës, me një kombinim të aftësive dhe aftësive të nevojshme mbrojtëse. Dhe e gjithë kjo në një sezon, në të cilin ai arriti të kontrollohej në Bernabeo, si dhe të shfaqte cilësitë e golave ​​ndaj Real Sociedad dhe të demonstronte një lojë fenomenale në ndeshjen me Granadën.

Michu e fliste rrjedhshëm lojën me të dyja këmbët dhe tregoi instinktivitet dhe vetëbesim me kokë në zonën e rreptësisë së kundërshtarit. Ai do ta mbyllë sezonin në Spanjë me 15 gola në meritën e tij, duke u bërë mesfushori më i mirë në La Liga.

2.3 milion £ e paguar për Swansea dukej si një çmim befasues në atë kohë, por Michu do të personifikohej si një njësi e efikasitetit të transfertave në treg. Për krahasim, gjatë atij afati veror Southampton shpenzoi 12 milionë funte për Gaston Ramirezin zhgënjyes, Sunderland pagoi 13 milionë funte për Stephen Fletcher dhe Manchester United shpenzoi gati 28 milionë funte për Robin Van Persie. Michu i bëri përshtypje Sir Alex Ferguson, i cili e admiroi performancën e tij në Swansea, duke komentuar: “Një nënshkrim i klasit të parë që i kushtoi Swanseas vetëm 2 milion £ dhe nuk kisha dëgjuar kurrë më parë për të”. Ai kishte të drejtë.

Michu tregoi tashmë anën e tij më të mirë në ndeshjen e parë kundër QPR, edhe pse goli i tij i parë ishte kryesisht meritë e gabimit të portierit kundërshtar. Më pas, ai thjesht vazhdoi me paraqitje të shkëlqyera kundër Wiganit dhe Newcastle, duke shënuar disa herë kundër Arsenalit dhe duke shënuar një gol të paharrueshëm me pjesën e jashtme të këmbës së majtë në Stamford Bridge kundër Chelsea. Ai shënoi kudo kundër kundërshtarëve të ndryshëm duke përfshirë Manchester United, Liverpool, Tottenham dhe çdo herë, ai festoi golat me dorë në vesh si përgjigje ndaj kritikave tallëse që mori për vendimin e tij kundër Sporting Gijón.

Pas kësaj, ai pati probleme me gjurin dhe kyçin e këmbës, duke kufizuar aftësinë e tij, e cila ishte burimi i shumë golave. Në vitet 2014-2015, pas trajtimit, ai u huazua te Napoli për të rifilluar karrierën e tij, por ky, për fat të keq, ishte fillimi i fundit. Pasi mori pjesë në disa ndeshje, ai zhvilloi inflamacion të indit që rrethonte kockën në kyçin e këmbës së djathtë dhe ishte përsëri jashtë për një kohë të pacaktuar. Pjesa e mbetur e kontratës u pagoi nga Swansea për të paguar trajtimin e tij, në fund të nëntorit 2015 ai u kthye në Spanjë, por tashmë në nivelin e futbollit amator, ai u kthye atje ku filloi, te skuadra amatore Lanegro. Ai përsëri tregoi një lojë të ndritshme dhe produktive, pasi mori një ftesë nga vendlindja e tij Real Oviedo. Nuk ka vend më të mirë për skenën e fundit, ishte vendi më i përshtatshëm për historinë e tij.

Në korrik 2017, në moshën 31-vjeçare, Michu njoftoi tërheqjen e tij. Sot ai është drejtor sportiv i divizionit të Segunda Berkos, por ende nuk i ka lënë mënjanë pyetjet për gjendjen e tij fizike. Kur mjekët e ekzaminuan në vitin 2020, vunë re se gjendja e kyçit të këmbës së tij të djathtë ishte si ajo e njerëzve të moshës 80 vjeç, madje vetëm ecja dhe ecja i shkaktonin dhimbje.

Michu e përshkruan kohën e tij në Swansea si një ëndërr. Për Swansea, ai mbetet një hero kulti dhe një kometë e ndritshme, e shkëlqyer që ndriçoi shkurtimisht rrugën e tyre.

FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN DHE DASHURINË FUTBOLLIN. /albeu.com/