Sa shpesh duhet të lajmë flokët, sipas llojit?

Ndërsa ka rekomandime të përgjithshme nga ekspertët se sa shpesh duhet t’i lajmë flokët, shumë faktorë si lloji i flokëve, zakonet e stilimit dhe stili i jetesës mund të ndikojnë në frekuencën e rekomanduar.

Pra, le të shohim pse larja 1-2 herë në javë mund të mos funksionojë për të gjithë.

Si lindi rregulli i larjes 1 deri në 2 herë në javë?



Shumë produkte tani në treg mund të zgjasin kohën e larjes, nga tonikët e kokës deri te shamponët e thatë. Për më tepër, rregulli i përgjithshëm është që larja e tepërt mund të dëmtojë flokët dhe lëkurën e kokës.

Kjo për shkak se të njëjtët përbërës në shampo që pastrojnë flokët tuaj nga akumulimi i produktit dhe papastërtitë mund t’i zhveshin flokët nga vajrat e tyre natyralë, duke i lënë majat tuaja të brishta dhe të prirura për t’u thyer dhe skalpin tuaj të thatë dhe të prirur për t’u skuqur.

Sigurisht, sa shpesh duhet t’i lani flokët për t’i mbajtur të shëndetshëm dhe me shkëlqim, varet kryesisht nga lloji i tyre. Përveç kësaj, edhe faktorë të tjerë si stili i jetesës mund të ndikojnë në shpeshtësinë e larjes.

Për shembull, nëse stërviteni çdo ditë dhe djersiteni shumë, atëherë mund të tundoheni të bëni dush pas çdo stërvitje (edhe pse nuk është e nevojshme, pavarësisht se sa intensive është rutina juaj). Nga ana tjetër, nëse i lyeni, mund të dëshironi t’i lani më rrallë që të mos zbehet ngjyra.

Sa shpesh duhet të lajmë flokët?



Siç thamë, lloji i flokëve luan një rol të rëndësishëm në atë se sa shpesh duhet t’i lajmë më në fund:

Flokë të hollë/të drejtë



Flokët më të hollë do të thotë më shumë folikula në lëkurën e kokës, pra më shumë gjëndra dhjamore dhe në fund më shumë yndyrë. Prandaj, njerëzit me flokë të hollë këshillohen që të lahen çdo dy deri në tre ditë për të siguruar që sebum të mos grumbullohet në lëkurën e kokës dhe në flokë, gjë që, së bashku me grumbullimin e produktit, mund të kontribuojë në probleme të tilla si aknet e kokës dhe rënien e flokëve.

Flokë të trashë

Llojet e flokëve më të trashë priren të mos rëndohen nga vaji aq shpejt sa ato më të hollë. Pra, për ju që keni flokë të trashë, larja një ose dy herë në javë është e mjaftueshme.

Tekstura e flokëve të trashë – Kaçurrela



Nëse keni flokë të trashë ose kaçurrela, mund t’ju duhet të lani më rrallë, por jeni në një rrezik më të lartë për të zhvilluar probleme të kokës si zbokthi. Nëse filloni të ndjeni kruarje ose shihni zbokth, atëherë më mirë lani ato çdo tre ditë. Megjithëse flokët tuaj nuk do të ndihen të yndyrshëm aq shpejt sa njerëzit që kanë flokë të hollë të drejtë, larja është ende thelbësore për të parandaluar akumulimin, veçanërisht nga produktet e stilimit që mund të bllokojnë folikulat e flokëve, duke parandaluar potencialisht, ndër të tjera, rritjen e flokëve.