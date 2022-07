Rusia redukton furnizimin drejt Gjermanisë, rritet çmimi i gazit

Çmimet e gazit janë rritur pasi Rusia ka shkurtuar më tej furnizimet me gaz në Gjermani dhe vende të tjera të Evropës Qendrore, pasi kërcënoi në fillim të kësaj jave. Çmimet evropiane të gazit u rritën me 9%, duke u tregtuar afër nivelit të mëparshëm të të gjitha kohërave pasi Rusia pushtoi Ukrainën. Kritikët akuzojnë qeverinë ruse për përdorimin e gazit si një armë politike.

Sipas BBC, Rusia ka shkurtuar flukset përmes gazsjellësit Nord Stream 1 në Gjermani, me atë që tani operon me më pak se një të pestën e kapacitetit të saj normal. Gjermania importon 55% të gazit të saj nga Rusia dhe pjesa më e madhe e tij vjen përmes Nord Stream 1, ndërsa pjesa tjetër vjen nga tubacionet me bazë tokësore.

Firma ruse e energjisë Gazprom ka kërkuar të justifikojë shkurtimin e fundit duke thënë se ishte e nevojshme për të lejuar punën e mirëmbajtjes në një turbinë. Qeveria gjermane, megjithatë, tha se nuk kishte asnjë arsye teknike që ajo të kufizonte furnizimin.

Reduktimi i fundit i flukseve ushtron presion mbi vendet e BE-së për të reduktuar edhe më tej varësinë e tyre nga gazi rus dhe ka të ngjarë ta bëjë më të vështirë për ta rimbushjen e furnizimeve të tyre me gaz përpara dimrit. Ukraina ka akuzuar Moskën për një “luftë gazi” kundër Evropës dhe për ndërprerjen e furnizimeve për të shkaktuar “terror” mbi njerëzit.

BE-ja ra dakord në maj të ndalojë të gjitha importet e naftës ruse që vijnë nga deti deri në fund të këtij viti, por një marrëveshje për ndalimin e gazit ka zgjatur më shumë.