Rusia pretendon se Moska është sulmuar me dron

Rusia pretendon se Moska ishte objektiv i një sulmi me dron në orët e para të mëngjesit sot.

Sulmi dyshohet se eëhtë bërë nga Ukraina. Sulmi shkaktoi dëme materiale “të vogla” në ndërtesa, por pa viktima, njoftoi kryetari i bashkisë së Moskës, Sergei Sabianin .

“Në mëngjes, në agim, një sulm me dron ka shkaktuar dëme të vogla materiale në ndërtesa. Shërbimet e urgjencës së qytetit kanë nxituar në vendngjarje (…) Askush nuk është lënduar rëndë , të paktën bazuar në informacionin “deri tani”, tha kryebashkiaku përmes Telegram.

Sipas kanaleve ruse në platformën Telegram, katër nga dhjetë UAV që lëviznin drejt kryeqytetit rus u rrëzuan.

This morning, as a result of a drone attack, several buildings suffered minor damage, #Moscow Mayor Sobyanin said.

Emergency services operate on Leninsky Prospekt in Moscow, reports Russian media. pic.twitter.com/31CGkD0mDt

— NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2023