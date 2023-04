Rusia nis stërvitje të papritur në Paqësor, tregon “muskujt” pas tensioneve me Perëndimin

E gjithë flota ruse e Paqësorit është vënë në gatishmëri të lartë për stërvitje të menjëhershme që do të përfshijnë lëshime praktike të raketave në një shfaqje masive të forcës mes tensioneve me Perëndimin për luftimet në Ukrainë.

Ministri i Mbrojtjes Sergey Shoigu tha se qëllimi i lojërave luftarake të së premtes ishte testimi i aftësisë së forcave të armatosura ruse për të marrë një përgjigje ndaj agresionit.

Së bashku me lëshimet e raketave, stërvitjet do të përfshijnë gjithashtu bombardues strategjikë me aftësi bërthamore dhe avionë të tjerë luftarakë përveç aviacionit detar të Flotës së Paqësorit, tha Shoigu.

Ushtria ruse ka përqendruar pjesën më të madhe të forcave të saj në linjat e frontit në Ukrainë, por gjithashtu ka vazhduar të kryejë stërvitje të rregullta në të gjithë Rusinë për të trajnuar forcat e saj dhe për të demonstruar gatishmërinë e tyre.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov i përshkroi lojërat e luftës si pjesë e stërvitjes së rregullt që synon “të ruajë nivelin e nevojshëm të gatishmërisë së forcave të armatosura”.

Shoigu vuri në dukje se skenari parashikon një përgjigje ndaj përpjekjes së një kundërshtari për të bërë një ulje në ishullin Sakhalin dhe Ishujt Kuril jugor, shkruan Albeu.com.

Japonia pretendon se ka të drejta territoriale ndaj Ishujve Kuril, të cilët i quan Territoret Veriore. Bashkimi Sovjetik i mori ato në ditët e fundit të Luftës së Dytë Botërore dhe mosmarrëveshja nuk i ka lejuar vendet të nënshkrujnë traktatin e paqes që i jep fund zyrtarisht armiqësive të tyre.

Rusia ka ndërtuar praninë e saj ushtarake në ishuj vitet e fundit, duke vendosur atje avionë luftarakë të avancuar, raketa kundër anijeve dhe sisteme të mbrojtjes ajrore.

Stërvitjet e Flotës së Paqësorit filluan disa ditë përpara një udhëtimi të planifikuar në Moskë nga ministri kinez i Mbrojtjes, gjenerali Li Shangfu.

Ministria ruse e mbrojtjes tha se Shoigu dhe Li do të diskutojnë “perspektivat e bashkëpunimit dypalësh të mbrojtjes dhe çështjet akute të sigurisë globale dhe rajonale”.

Një vizitë tre-ditore në Moskë nga presidenti kinez Xi Jinping muajin e kaluar tregoi partneritetin e dy vendeve përballë përpjekjeve perëndimore për të izoluar Rusinë mbi Ukrainën dhe i dha një lehtësi politike presidentit rus Vladimir Putin, shkruan Albeu.com.

Moska dhe Pekini kanë akuzuar Uashingtonin se po përpiqet t’i izolojë dhe të frenojë zhvillimin e tyre ndërsa sfidojnë Shtetet e Bashkuara për udhëheqje rajonale dhe globale.

Putin dhe Xi thanë se do të rrisin kontaktet midis ushtrive të tyre dhe do të organizojnë më shumë patrulla dhe stërvitje të përbashkëta detare dhe ajrore, por nuk kishte asnjë aluzion se Kina do të ndihmonte Rusinë me armë, siç kishin frikë SHBA-të dhe aleatët e tjerë perëndimorë./Albeu.com/