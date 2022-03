Rusia kërcënon Europën, NATO në alarm, Stoltenberg takon aleatin e Putinit

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg ka mbërritur pak më parë në Antalia të Turqisë ku do të marrë pjesë në forumin diplomatik që po zhvillohet atje.

Gjatë vizitës në Turqi, Stoltenberg do të takohet edhe me Presidentin Erdogan, i cili njihet për raportet e mira që ka ma Putinin. Krahas Erdoganit, pritet që shefi i NATO-s të zhvillojë një video konferencë me Presidentin e Ukrainas Volodymyr Zelensky.

Takimet do të zhvillohen në Antalia ku një ditë më parë u zhvilluan edhe negociatat mes delegacionit ukrainas dhe atij rus, të kryesuar nga shefat e diplomacisë respektive. Siç deklaruan më pas Lavrov dhe Kuleba, negociatat dështuan. Ndërkohë që ndodhi kjo, Rusia intensifikoi sulmet në Ukrainë duke rritur numrin e të vrarëve.

Turqia ka marrëdhënie të mira diplomatike si me Ukrainën ashtu edhe me Rusinë. Nga kjo e fundit, turqit kanë blerë sistemet raketore S-400, gjë që ka çuar deri në pikën e thyerjes raportet me SHBA-të dhe Perëndimin.